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Интернет магазин без вложений

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Как создать, раскрутить свой интернет-магазин, а также заработать на нем? Все ответы здесь.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:16
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.09.2014
Сообщений: 6
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УГ: 0
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Интернет магазин без вложений
Здравствуйте. Подскажите кто что может, может кто то сталкивался уже. И разумно ли это вообще. Хотим с товарищем создать интернет магазин, сам магазин сделать не сложно, опыт имеется, тут вопрос в том, где брать поставщиков товара. Хотим продавать надувные лодки, палатки, удочки и все остальное что касается отдыха на природе. Не знаем как и где искать поставщиков. Идея наша на данный момент заключается в том, что бы не закупаться товаром, а делать это лишь при получении конкретного заказа. Например через наш магазин пришел заказ на надувную лодку, мы в свою очередь принимаем от заказчика деньги и далее уже передаем заказ поставщику, и собственно оплачиваем эту лодку. Ну а поставщик уже отправляет лодку по указанному адресу, то есть нашему клиенту. Как думаете это будет работать? И как сделать лучше? Закупаться оптом? А вдруг продаж не будет?
AlexG4 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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