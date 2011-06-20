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Интернет магазин без вложений
Здравствуйте. Подскажите кто что может, может кто то сталкивался уже. И разумно ли это вообще. Хотим с товарищем создать интернет магазин, сам магазин сделать не сложно, опыт имеется, тут вопрос в том, где брать поставщиков товара. Хотим продавать надувные лодки, палатки, удочки и все остальное что касается отдыха на природе. Не знаем как и где искать поставщиков. Идея наша на данный момент заключается в том, что бы не закупаться товаром, а делать это лишь при получении конкретного заказа. Например через наш магазин пришел заказ на надувную лодку, мы в свою очередь принимаем от заказчика деньги и далее уже передаем заказ поставщику, и собственно оплачиваем эту лодку. Ну а поставщик уже отправляет лодку по указанному адресу, то есть нашему клиенту. Как думаете это будет работать? И как сделать лучше? Закупаться оптом? А вдруг продаж не будет?