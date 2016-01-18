Силуанов пообещал подготовить закон по криптовалютам до конца года

Глава МинФина РФ пообещал доработать законы по криптовалютам до 2018 года
А. Силуанов который находится на должности главы Минфина РФ рассказал, что законы по урегулированию криптовалют в России будут готовы до 2018 года. Такой информацией Силуанов поделился с журналистами "России 1" когда заявил, что законы будут полностью готовы в ближайшие 2-3 месяца.
Россия должна не отставать от государств которые уже начали регулировать криптовалюты. В какое именно правовое поле войдут криптовалюты пока не понятно, однако в ближайшее время все станет понятно. Силуанов добавил, что для физических лиц скорее всего останется возможность покупать и продавать криптовалюту, однако такие операции будут регулироваться четкими правилами.
Из за отсутствия регулирования сейчас на рынке криптовалют много мошенничества и жульничества, а так же большие перепады курса цифровых денег. Регулирование должно помочь наладить эти негативные стороны цифрового мира.
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По материалам forklog.com