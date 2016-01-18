Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,059 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Силуанов пообещал подготовить закон по криптовалютам до конца года

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:41
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,065
Благодарностей: 3,027
УГ: 59
КП: 0.503
подарки
Силуанов пообещал подготовить закон по криптовалютам до конца года


Глава МинФина РФ пообещал доработать законы по криптовалютам до 2018 года

А. Силуанов который находится на должности главы Минфина РФ рассказал, что законы по урегулированию криптовалют в России будут готовы до 2018 года. Такой информацией Силуанов поделился с журналистами "России 1" когда заявил, что законы будут полностью готовы в ближайшие 2-3 месяца.

Россия должна не отставать от государств которые уже начали регулировать криптовалюты. В какое именно правовое поле войдут криптовалюты пока не понятно, однако в ближайшее время все станет понятно. Силуанов добавил, что для физических лиц скорее всего останется возможность покупать и продавать криптовалюту, однако такие операции будут регулироваться четкими правилами.

Из за отсутствия регулирования сейчас на рынке криптовалют много мошенничества и жульничества, а так же большие перепады курса цифровых денег. Регулирование должно помочь наладить эти негативные стороны цифрового мира.

Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com
__________________
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закон по криптовалютам задерживается pilot10 Новости криптовалют 8 24.08.2017 13:07
Власти не будут повышать налоги в ближайшие годы, пообещал Силуанов Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 1 14.01.2017 12:03
Силуанов пообещал не повышать налоги в ближайшие годы moskva Новости в мире финансов и инвестиций 9 23.06.2016 04:18
Силуанов предупредил об опасности повторения кризиса 1998 года kobilnyk Новости в мире финансов и инвестиций 6 21.06.2016 19:00
Силуанов объявил об угрозе "проесть" резервы до конца года dengov Новости в мире финансов и инвестиций 5 18.01.2016 14:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
У кого есть скрипт
От bobkli в разделе «Веб-программирование»
Аватар kamol_mix
В Москве появились единые билеты на трое и семь суток
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
rusfermer.ws - русский фермер - игра с возможностью заработка
От yohyoxyd в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
bbcinvest - bbcinvest.net
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Претензия к компании Бинариум от kucheryavy [ Заброшена ТС ]
От kucheryavyi в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Arkady
bidbroker.org-Bidbroker
От Arkady в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,059
Тем
488,288
Сообщений
12,152,415

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram