Инвестиции в Bitey.org

Здравствуйте,
Хочу рассказать вам о проекте который стал преимуществом для сотни пользователей в плане инвестирования.
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О проекте
Суть проекта заключается в том, что бы инвестировать минимальные средства на все время и получить доход.
Минимальная инвестиция на проекте:
0.005 BTC / MAX: 1000 BTC
Минимальный вывод:
от 0.0005 BTC.
Реферальная программа
После приглашения и регистрации вашего друга/реферала вы получаете 3% с каждой инвестиции. Их можно сразу вывести, без каких либо ограничений.
Платежные системы:
BITCOIN
bitey.org - Регистрация