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Инвестиции в Bitey.org

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Старый Сегодня, 22:29
#1
Интересующийся
 
Имя: Антон - Вика
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.08.2015
Сообщений: 31
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.006
Инвестиции в Bitey.org
Здравствуйте,

Хочу рассказать вам о проекте который стал преимуществом для сотни пользователей в плане инвестирования.

Сейчас по подробнее:

О проекте

Суть проекта заключается в том, что бы инвестировать минимальные средства на все время и получить доход.

Минимальная инвестиция на проекте: 0.005 BTC / MAX: 1000 BTC

Минимальный вывод: от 0.0005 BTC.

Реферальная программа

После приглашения и регистрации вашего друга/реферала вы получаете 3% с каждой инвестиции. Их можно сразу вывести, без каких либо ограничений.

Платежные системы: BITCOIN

bitey.org - Регистрация
vikusenka28 вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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