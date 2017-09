onliner-76 Топ Мастер

Treecoins.life Group - Treecoins.life



Я не админ и не владелец проекта.



Дата открытия 10.09.2017



Описание(онлайн-перевод):

Цитата: Treecoins Group помогает компаниям разрабатывать, создавать и выводить на рынок продукты, услуги и опыт в цифровом канале. Мы состоим из группы экспертов, работающих на различных финансовых рынках онлайн: биржа, Forex, криптовалюта, инвестиции в промышленную нефть и газ. Мы предоставляем полный комплекс инвестиций, финансирования развития и финансовых консультаций. Благодаря специальным знаниям нашего специалиста мы имеем проверенную способность помогать клиентам оптимизировать возврат и минимизировать риск. Наша цель заключается в том, чтобы помочь вам в создании, поддержании и увеличении капитала и стоимости аренды вашего имущества. Получение прибыли на рынке онлайн-инвестиций не означает, что у вас должны быть большие активы. Теперь вы можете легко начать инвестировать в Treecoins Group всего за 10 долларов. Инвест-планы:

Цитата: Silver - 2% ежедневно 20 дней

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Sliver $10.00 - $500.00 2.00

Возврат депозита - в конце срока



Gold - 2.2% ежедневно 35 дней

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Gold $500.00 - $5000.00 2.20

Возврат депозита - в конце срока



Diamond - 3% ежедневно 60 дней

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Diamond $5000.00 - $10000.00 3.00

Возврат депозита - в конце срока



Gem - 180% через 15 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Gem $500.00 - $5000.00 180.00

Депозит включен в прибыль



VIP - 300% через 25 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

VIP $5000.00 - $10000.00 300.00

Депозит включен в прибыль

> Мгновенные выплаты 7 дней в неделю

> Реферальная комиссия 5%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> Comodo SSL шифрование



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



