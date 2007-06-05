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Re-Charge - re-charge.info

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:03
#1
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Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 3,774
Благодарностей: 1,039
УГ: 3
КП: 0.564
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Re-Charge - re-charge.info
Я не админ и не создатель данного ресурса. Информация для ознакомления и не является к призыву к каким-либо действиям.

Дата старта: 10.09.2017

re-charge.info



О проекте:
Цитата:
Re-charge работает под управлением группы успешных и профессиональных трейдеров на рынке криптовалют, наша команда дает Вам возможность получать пассивный заработок из любого уголка мира, достаточно иметь только интернет-соединение. Мы молодая компания, но как частные трейдеры уже имеем большой опыт работы на бирже криптовалют, что гарантирует успешность вложенных Вами инвестиций и стабильную прибыль.
Проводите больше свободного времени с нами.
Получайте приятные , высокие проценты от ваших депозитов.
Участвуйте в партнёрской программе и выходите на дополнительный доход, с помощью вашей активности и приглашенных вами партнеров!

Самое главное - "Если вашего бизнеса нет в Интернете, значит вас нет в бизнесе ".
— Билл Гейтс


Платёжные системы:

-Payeer
-PerfecMoney


Минимальный депозит - 10 usd, максимальный - 50000 usd.

Выплаты - Instant.

Минимум к выплате 1 usd.

Реферальная система:

1 уровень 7%
Как только реферал пройдет по Вашей ссылке, зарегистрируется и пополнит счет в нашей системе, то в ту же секунду на Ваш персональный счет пользователя будет зачислено 7% от пополнения, которые можно сразу же вывести.

2 уровень 1%

Тарифные планы

1. 2% в день на 3 дня
2. 3% в день на 5 дней
3. 4% в день на 10 дней
4. 8% в день на 3 дня

Цитата:
Информация о домене и хосте >>
Страна хостинга: RU
Регистратор домена: NameCheap, Inc
IP 185.26.122.17 (1 сайтов на IP)
Хостинг провайдер: RIPE Network Coordinatio(9650)
Домен зарегистрирован: 2017-09-09T17:2
Домен истекает:
DNS сервера: NS.HOSTLAND.RU
NS3.HOSTLAND.RU
<<<Ознакомиться и Зарегистрироваться>>>


Мой вклад



The amount of 45 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U234****->U16856353. Memo: Deposit to project https//re-charge.info/ dubrovskyj. Date: 13:56 23.08.17. Batch: 187787610.
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dubrovskyj на форуме  
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