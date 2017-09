dubrovskyj Мастер

Re-Charge - re-charge.info



Дата старта: 10.09.2017



re-charge.info







О проекте:

Цитата: Re-charge работает под управлением группы успешных и профессиональных трейдеров на рынке криптовалют, наша команда дает Вам возможность получать пассивный заработок из любого уголка мира, достаточно иметь только интернет-соединение. Мы молодая компания, но как частные трейдеры уже имеем большой опыт работы на бирже криптовалют, что гарантирует успешность вложенных Вами инвестиций и стабильную прибыль.

Проводите больше свободного времени с нами.

Получайте приятные , высокие проценты от ваших депозитов.

Участвуйте в партнёрской программе и выходите на дополнительный доход, с помощью вашей активности и приглашенных вами партнеров!



Самое главное - "Если вашего бизнеса нет в Интернете, значит вас нет в бизнесе ".

— Билл Гейтс



Платёжные системы:



-Payeer

-PerfecMoney





Минимальный депозит - 10 usd, максимальный - 50000 usd.



Выплаты - Instant.



Минимум к выплате 1 usd.



Реферальная система:



1 уровень 7%

Как только реферал пройдет по Вашей ссылке, зарегистрируется и пополнит счет в нашей системе, то в ту же секунду на Ваш персональный счет пользователя будет зачислено 7% от пополнения, которые можно сразу же вывести.



2 уровень 1%



Тарифные планы



1. 2% в день на 3 дня

2. 3% в день на 5 дней

3. 4% в день на 10 дней

4. 8% в день на 3 дня



Цитата: Информация о домене и хосте >>

Страна хостинга: RU

Регистратор домена: NameCheap, Inc

IP 185.26.122.17 (1 сайтов на IP)

Хостинг провайдер: RIPE Network Coordinatio(9650)

Домен зарегистрирован: 2017-09-09T17:2

Домен истекает:

DNS сервера: NS.HOSTLAND.RU

NS3.HOSTLAND.RU <<<Ознакомиться и Зарегистрироваться>>>





Мой вклад







