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Just eGold HYIP - just-egold-hyip.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:48
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.07.2012
Сообщений: 34,990
Благодарностей: 16,224
УГ: 10
КП: 0.402
подарки
Just eGold HYIP - just-egold-hyip.com
Я не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.

Никто не создает тему для этого хайпа, пришлось мне создать, так как я считаю, что этот хайп не хуже многих других.



Старт проекта: 8 сентября 2017

Описание(перевод Google):
Здесь вы можете полностью изменить свою жизнь во всех областях! Наша компания зарабатывает деньги с использованием различных инструментов. Мы приглашаем инвесторов со всего мира принять участие в нашей высокодоходной онлайн-инвестиционной программе. Вместо того, чтобы использовать интернет-банк и кредитные карты, мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться нашими услугами. Здесь у вас будет хорошая возможность освободиться от долгов. Просто у eGold Hyip есть много экспертов, контролирующих рынки Форекс и Облигаций, чтобы вы могли зарабатывать деньги без каких-либо хлопот. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и попробуйте наши услуги самостоятельно, чтобы ваша жизнь изменилась, навсегда!

Планы:
Код:
Начальный вклад включен в выплату

115% - 125% через 1 день
План 1 	$5.00 - $2000.00 	115.00
План 2 	$2001.00 - $5000.00 	120.00
План 3 	$5001.00 - $100000.00 	125.00

225% - 250% через 7 дней
План 1 	$5.00 - $2000.00 	225.00
План 2 	$2001.00 - $5000.00 	230.00
План 3 	$5001.00 - $100000.00 	250.00

400% - 600% через 15 дней
План 1 	$5.00 - $2000.00 	400.00
План 2 	$2001.00 - $5000.00 	500.00
План 3 	$5001.00 - $100000.00 	600.00

1200% - 1500% через 25 дней
План 1 	$5.00 - $2000.00 	1200.00
План 2 	$2001.00 - $5000.00 	1300.00
План 3 	$5001.00 - $100000.00 	1500.00
Язык: Английский.

Денежные системы: PM, BTC, Payeer, Advcash.

Минимальный вклад: $5
Максимальный вклад: $100000
Минимальное изъятие: $1.00
Изъятия производятся инстантом.
Максимальное время на изъятие: 12 часов
Реферальная программа: 1 уровень - 3%
2 уровень - 1%
3 уровень - 1%

Скрипт: Лицензионный GoldCoders:
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
just-egold-hyip.com - Licensed
DDoS защита от: OVH SAS.
Выделенный IP: 192.95.20.235 is hosted on a dedicated server.

PM счет:
U10118712 (Just eGold Hyip)
Account type: Verified,
1 Trust Score point(s)

Информация о SSL Сертификате:
Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Срок действия: 08/Sep/2017 - 08/Sep/2018
DNS resolves just-egold-hyip.com to 192.95.20.235
Серийный номер: 0097AE00E163D8C5FEDCC3AE570E7BAD92

Whois:
Код:
Domain name: just-egold-hyip.com
Registry Domain ID: 2160791529_DOMAIN_COM-VRSN

   Updated Date: 2017-09-08T00:18:49Z
   Creation Date: 2017-09-07T23:39:42Z
   Registry Expiry Date: 2018-09-07T23:39:42Z

Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068

Reseller: NAMECHEAP INC

Name Server: ns1.just-egold-hyip.com
Name Server: ns2.just-egold-hyip.com

IP Address 	192.95.20.235
  
IP Location 	Canada - Quebec - Beauharnois -
		 Ovh Hosting Inc.
ASN 		Canada AS16276 OVH, FR
		 (registered Feb 15, 2001)

Мой вклад(листинг):
Date : 09/08/2017 18:24
From/To Account : U1028268 -> U10118712
Amount : 100
Currency : USD
Batch : 187643084
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Just eGold Hyip User analysis.

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