Just eGold HYIP - just-egold-hyip.com не админ или владелец проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный характер.



Никто не создает тему для этого хайпа, пришлось мне создать, так как я считаю, что этот хайп не хуже многих других.







Старт проекта: 8 сентября 2017



Описание(перевод Google):

Здесь вы можете полностью изменить свою жизнь во всех областях! Наша компания зарабатывает деньги с использованием различных инструментов. Мы приглашаем инвесторов со всего мира принять участие в нашей высокодоходной онлайн-инвестиционной программе. Вместо того, чтобы использовать интернет-банк и кредитные карты, мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться нашими услугами. Здесь у вас будет хорошая возможность освободиться от долгов. Просто у eGold Hyip есть много экспертов, контролирующих рынки Форекс и Облигаций, чтобы вы могли зарабатывать деньги без каких-либо хлопот. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и попробуйте наши услуги самостоятельно, чтобы ваша жизнь изменилась, навсегда!



Планы:

Код: Начальный вклад включен в выплату 115% - 125% через 1 день План 1 $5.00 - $2000.00 115.00 План 2 $2001.00 - $5000.00 120.00 План 3 $5001.00 - $100000.00 125.00 225% - 250% через 7 дней План 1 $5.00 - $2000.00 225.00 План 2 $2001.00 - $5000.00 230.00 План 3 $5001.00 - $100000.00 250.00 400% - 600% через 15 дней План 1 $5.00 - $2000.00 400.00 План 2 $2001.00 - $5000.00 500.00 План 3 $5001.00 - $100000.00 600.00 1200% - 1500% через 25 дней План 1 $5.00 - $2000.00 1200.00 План 2 $2001.00 - $5000.00 1300.00 План 3 $5001.00 - $100000.00 1500.00 Английский.



Денежные системы: PM, BTC, Payeer, Advcash.



Минимальный вклад: $5

Максимальный вклад: $100000

Минимальное изъятие: $1.00

Изъятия производятся инстантом.

Максимальное время на изъятие: 12 часов

Реферальная программа: 1 уровень - 3%

2 уровень - 1%

3 уровень - 1%



Скрипт: Лицензионный GoldCoders:

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

just-egold-hyip.com - Licensed OVH SAS.

Выделенный IP: 192.95.20.235 is hosted on a dedicated server.



PM счет:

U10118712 (Just eGold Hyip)

Account type: Verified,

1 Trust Score point(s)



Информация о SSL Сертификате:

Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

Срок действия: 08/Sep/2017 - 08/Sep/2018

DNS resolves just-egold-hyip.com to 192.95.20.235

Серийный номер: 0097AE00E163D8C5FEDCC3AE570E7BAD92



Whois:

Код: Domain name: just-egold-hyip.com Registry Domain ID: 2160791529_DOMAIN_COM-VRSN Updated Date: 2017-09-08T00:18:49Z Creation Date: 2017-09-07T23:39:42Z Registry Expiry Date: 2018-09-07T23:39:42Z Registrar: NAMECHEAP INC Registrar IANA ID: 1068 Reseller: NAMECHEAP INC Name Server: ns1.just-egold-hyip.com Name Server: ns2.just-egold-hyip.com IP Address 192.95.20.235 IP Location Canada - Quebec - Beauharnois - Ovh Hosting Inc. ASN Canada AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)

Мой вклад(листинг):

Date : 09/08/2017 18:24

From/To Account : U1028268 -> U10118712

Amount : 100

Currency : USD

Batch : 187643084

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Just eGold Hyip User analysis.



