Just eGold HYIP - just-egold-hyip.com

Я не админ или владелец
проекта. Данная тема носит исключительно ознакомительный
характер.
Никто не создает тему для этого хайпа, пришлось мне создать, так как я считаю, что этот хайп не хуже многих других.
Старт проекта: 8 сентября 2017
Описание(перевод Google):
Здесь вы можете полностью изменить свою жизнь во всех областях! Наша компания зарабатывает деньги с использованием различных инструментов. Мы приглашаем инвесторов со всего мира принять участие в нашей высокодоходной онлайн-инвестиционной программе. Вместо того, чтобы использовать интернет-банк и кредитные карты, мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться нашими услугами. Здесь у вас будет хорошая возможность освободиться от долгов. Просто у eGold Hyip есть много экспертов, контролирующих рынки Форекс и Облигаций, чтобы вы могли зарабатывать деньги без каких-либо хлопот. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас и попробуйте наши услуги самостоятельно, чтобы ваша жизнь изменилась, навсегда!
Планы:
Код:
Начальный вклад включен в выплату
115% - 125% через 1 день
План 1 $5.00 - $2000.00 115.00
План 2 $2001.00 - $5000.00 120.00
План 3 $5001.00 - $100000.00 125.00
225% - 250% через 7 дней
План 1 $5.00 - $2000.00 225.00
План 2 $2001.00 - $5000.00 230.00
План 3 $5001.00 - $100000.00 250.00
400% - 600% через 15 дней
План 1 $5.00 - $2000.00 400.00
План 2 $2001.00 - $5000.00 500.00
План 3 $5001.00 - $100000.00 600.00
1200% - 1500% через 25 дней
План 1 $5.00 - $2000.00 1200.00
План 2 $2001.00 - $5000.00 1300.00
План 3 $5001.00 - $100000.00 1500.00
Язык: Английский
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Денежные системы: PM, BTC, Payeer, Advcash
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Минимальный вклад: $5
Максимальный вклад: $100000
Минимальное изъятие: $1.00
Изъятия производятся инстантом
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Максимальное время на изъятие: 12 часов
Реферальная программа: 1 уровень - 3%
2 уровень - 1%
3 уровень - 1%
Скрипт: Лицензионный GoldCoders
:
Цитата:
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Check GoldCoders' HYIP Manager License
just-egold-hyip.com - Licensed
DDoS защита от: OVH SAS
.
Выделенный IP: 192.95.20.235
is hosted on a dedicated server.
PM счет
:
U10118712 (Just eGold Hyip)
Account type: Verified,
1 Trust Score point(s)
Информация о SSL Сертификате
:
Производитель: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Срок действия: 08/Sep/2017 - 08/Sep/2018
DNS resolves just-egold-hyip.com to 192.95.20.235
Серийный номер: 0097AE00E163D8C5FEDCC3AE570E7BAD92
Whois:
Код:
Domain name: just-egold-hyip.com
Registry Domain ID: 2160791529_DOMAIN_COM-VRSN
Updated Date: 2017-09-08T00:18:49Z
Creation Date: 2017-09-07T23:39:42Z
Registry Expiry Date: 2018-09-07T23:39:42Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Reseller: NAMECHEAP INC
Name Server: ns1.just-egold-hyip.com
Name Server: ns2.just-egold-hyip.com
IP Address 192.95.20.235
IP Location Canada - Quebec - Beauharnois -
Ovh Hosting Inc.
ASN Canada AS16276 OVH, FR
(registered Feb 15, 2001)
Мой вклад(листинг):
Date : 09/08/2017 18:24
From/To Account : U1028268 -> U10118712
Amount : 100
Currency : USD
Batch : 187643084
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Just eGold Hyip User analysis.
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