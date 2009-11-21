Что собой представляют линии поддержки и сопротивления.

В этой теме речь пойдет про линии поддержки и сопротивления.
В общем то сами по себе линии или уровни поддержки сопротивления являются частью технического анализа, и ни для кого не секрет что сами по себе уровни в умелых руках являются очень грозным оружием в борьбе за прибыль.
На первый взгляд может показаться что уровни это достаточно простой метод, однако вся эта видимость простоты улетучивается, когда человек пытается применить эти самые уровни.
Для начала давайте разберемся что вообще такое уровень поддержки и уровень сопротивления. Фактически если говорить простым языком, то поддержка - это некий пол для цены, поддерживается снизу и не дает цене упасть, а уровень сопротивления - это некий потолок, он давит на цену сверху и не дает ей расти. Хотя на самом деле такое определение это все поверхностно и этот стиль торговли более глобален и сложен, а сложность его в первую очередь заключается в его субъективизме, - почему? - К примеру если попросить 10 трейдеров, посадить их за терминалы, дать одни и те же рыночные условия и попросить построить линии поддержки и сопротивления, то в конечном итоге велика вероятность того что они построят их с определенными отличиями, потому как где один человек увидит целую кучу уровней, другой там не увидит ровным счетом ничего.
Есть разные факторы которые обязательно необходимо учитывать при построении уровней поддержки и сопротивления:
1. Отмечайте только важные глобальные уровни, не сто отмечать все уровни которые вы только способны увидеть на графике. Так же как не все йогурты полезны, ровно так же и не все уровни для нас важны. Поэтому рисуйте важные уровни от которых цена сильно и далеко ходила, именно они будут во многом влиять на цену. Если же вы обрисуете все уровни которые только видите, у вас будет график похож на какую-то тельняшку и работать вы естественно не сможете. Кроме того что бы найти уровни, вам не стоит далеко уходить в историю, необходимо брать только самые ближайшие уровни слева, то-есть самые свежие уровни, именно они будут для нас приоритетными.
2. Не зависимо от того как вы нарисуете уровни, должны понимать что есть еще определенная зона. Объективно спрос и предложение не могут формироваться по какой-то одной конкретной цене, то-есть если нарисовали уровень, то будьте готовы что цена может немного пересечь уровень или наоборот немного не дойти до уровня, это все будет определенно важной зоной события, которое вам необходимо учитывать.
В общем то это в действительности сложный метод и что бы его научиться грамотно применять вам необходима постоянная практика.
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