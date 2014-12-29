BITEY LTD - Bitey.org

Я не админ и его не знаю! Тема создана для ознакомления.
Старт проекта 08.09.2017
Легенда (Машинный перевод):
Тарифные планы:
Цитата:
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Инвестиционный проект BITEY Limited является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода. Ваш депозит работает на постоянной основе и каждый час получает прибыль с возможностью снятия прибыли. Ваш депозит на всю жизнь. Это предложение было бы интересным не только для новичков криптовалютной операции, но и для опытных онлайн-инвесторов. Компания BitEY Business использует только современное горное оборудование и торгует на самых стабильных рынках, что сводит к минимуму риск финансовых потерь для клиентов и гарантирует им стабильный доход, начисляемый каждые 60 минут.
0.15% в час (Бессрочно) | от 0.001 BTC до 5 BTC
0.2% в час (Бессрочно) | от 5.001 BTC до 10 BTC
0.3% в час (Бессрочно) | от 10.001 BTC до 100 BTC
0.4% в час (Бессрочно) | от 100.001 BTC до 1000 BTC
Начисления: 7 дней в неделю
Тип выплат: инстант
Мин.вывод: 0.0005 BTC
Партнерская программа:
3% от вклада пользователя
Платежные системы:
Bitcoin
Особенности:
GreenBar cPanel, Inc. Certification Authority
Зарегистрированная компания (проверить документы - https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10928338/
)
Уникальный дизайн
Лицензионный скрипт DQScript
Языки:
English
Информация о домене:
Domain:bitey.org
Registrar:GoDaddy.com, LLC
Registration Date:2017-07-31
Expiration Date:2018-07-31
Updated Date:2017-09-05
Name Servers:
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns4.easy-geo-dns.com
Контакты:
Адрес: 1 Park Road, Camden Town, London, United Kingdom, NW1 6AS
Почта: support@bitey.org
0,049 BTC (200 USD)
15:36:34 10.09
https://blockchain.info/tx/9be07caa1...ca82f1c41d10fa