BITEY LTD - Bitey.org Я не админ и его не знаю! Тема создана для ознакомления.

Старт проекта 08.09.2017









Легенда (Машинный перевод):

Цитата: Инвестиционный проект BITEY Limited является продуктом тщательной подготовки и плодотворной работы экспертов в области добычи биткойнов, высокорентабельной торговли криптотерминами и онлайн-маркетингом. Используя современные методы ведения бизнеса и индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем уникальную инвестиционную модель для людей, которые хотят использовать Биткойн не только как способ оплаты, но и как надежный источник стабильного дохода. Ваш депозит работает на постоянной основе и каждый час получает прибыль с возможностью снятия прибыли. Ваш депозит на всю жизнь. Это предложение было бы интересным не только для новичков криптовалютной операции, но и для опытных онлайн-инвесторов. Компания BitEY Business использует только современное горное оборудование и торгует на самых стабильных рынках, что сводит к минимуму риск финансовых потерь для клиентов и гарантирует им стабильный доход, начисляемый каждые 60 минут. Тарифные планы:

0.15% в час (Бессрочно) | от 0.001 BTC до 5 BTC

0.2% в час (Бессрочно) | от 5.001 BTC до 10 BTC

0.3% в час (Бессрочно) | от 10.001 BTC до 100 BTC

0.4% в час (Бессрочно) | от 100.001 BTC до 1000 BTC



Начисления: 7 дней в неделю

Тип выплат: инстант

Мин.вывод: 0.0005 BTC



Партнерская программа: 3% от вклада пользователя

Платежные системы: Bitcoin

Особенности:

GreenBar cPanel, Inc. Certification Authority

Зарегистрированная компания (проверить документы -

Уникальный дизайн

Лицензионный скрипт DQScript



Языки: English



Информация о домене:

Domain:bitey.org

Registrar:GoDaddy.com, LLC

Registration Date:2017-07-31

Expiration Date:2018-07-31

Updated Date:2017-09-05



Name Servers:

ns1.easy-geo-dns.com

ns2.easy-geo-dns.com

ns3.easy-geo-dns.com

ns4.easy-geo-dns.com



Контакты:

Адрес: 1 Park Road, Camden Town, London, United Kingdom, NW1 6AS

Почта:













0,049 BTC (200 USD)

15:36:34 10.09

