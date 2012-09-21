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Старый Сегодня, 21:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
BONUS БЕЗДЕПОЗИТНЫЙ $1500. С возможностью вывода прибыли. это как.
Господа коллеги, что по этой площадке скажете? Читала что компания честная, с выводом денег проблем нет.Это реально, бездепозитный бонус 1500$.

https://instaforex.com/ru/forex_prom...t_bonus?x=KFJP
ELENA TRADER вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:13
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