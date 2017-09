123qwezxc sdfsdt...

CUDA майнеры для ZCash (ZEC)



ZCMiner с Devfee 2,5% под Windows 8.1-10

Скрытый текст Скрыть

GTX 970 выдает 72-80 Sol

Отзыв со страницы обсуждения:

Цитата

1xGTX 1070 with memory+600, core+150, win10 --> 110sols/s

currently best nvidia miner. (silentarmy v5 --> max 95sols/s)

your miner use only ~80W (silentarmy v5 110W+)

Но мне показалось майнер таки горячее silentarmy v5, так что насчет потребления не уверен...

Скачать



SILENTARMY v5. Версия версия для Windows. На данный момент второй по профитности вслед за майнером от Nicehash.

Отсутствует Fee!

Проверено лично:

Цитата: GTX 970 WIN 10-64 = 42-47 sol

R9 280 WIN 7-64 = 68-78 sol

По данным с форумов:

GTX 1060 = 63 sols (67W)

GTX 1070 = 86 sols

270x = 44 sols

280x = 72 sols (130W)

390x = 96 sols

480 = 92 sols Скачать



Для работы из под Windows необходимо установить python-3.6.0b3-amd64 -

Обсуждение майнера (англ.):





Nicehash EQM v1.0.2a

GTX 970 = 130 sol

На форуме с обсуждением приведены такие цифры:



Цитата: GTX 970 - 140 [1436/3602]

GTX 1070 - 200 [2025/4101]

GTX 1080 - 150 [2038/5103] Скачать



