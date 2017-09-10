CGMINER
Назначение: Майнинг
Скачать: CGMINER
https://mega.nz/#!xf5VRDBJ!XtArAR3O-...Oog0Fw7xiWOFrg
Описание: Консольный клиент для майнинга. (Расчитан на более опытного пользователя поддерживает разгон видеокарты и многие настройки для пулов и прочего, на нем я получаю самое больше значение MH/S)
Сайт программы: Сайт CGMINER
https://bitcointalk.org/index.php?topic=28402.0
Вот так выглядит данный минер.
FAQ по CGminer:
!!! Перед выкладыванием скриншота ВСЕГДА затирайте логин и пароль!!!
!!! Перед выкладыванием содержания настроек загрузочного файла - ВСЕГДА затирайте или заменяйте логин и пароль на "****" !!!
- Что означают ключи, с которыми можно запускать CGminer?
Подробнее можно ознакомиться здесь!
https://forum.bits.media/index.php?/topic/239-cgminer/