Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,032 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

CGMINER

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:36
#1
 
Возраст: 34
Регистрация: 10.09.2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
CGMINER
CGMINER

Назначение: Майнинг
Скачать: CGMINER
https://mega.nz/#!xf5VRDBJ!XtArAR3O-...Oog0Fw7xiWOFrg
Описание: Консольный клиент для майнинга. (Расчитан на более опытного пользователя поддерживает разгон видеокарты и многие настройки для пулов и прочего, на нем я получаю самое больше значение MH/S)
Сайт программы: Сайт CGMINER
https://bitcointalk.org/index.php?topic=28402.0

Вот так выглядит данный минер.





FAQ по CGminer:
!!! Перед выкладыванием скриншота ВСЕГДА затирайте логин и пароль!!!
!!! Перед выкладыванием содержания настроек загрузочного файла - ВСЕГДА затирайте или заменяйте логин и пароль на "****" !!!

- Что означают ключи, с которыми можно запускать CGminer?


Подробнее можно ознакомиться здесь!
https://forum.bits.media/index.php?/topic/239-cgminer/
123qwezxc sdfsdter на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ttxz
Huawei Y6 Pro: 5-дюймовый смартфон с мощной батареей
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар fxlionpromo
Аренда бизнес офисов пот всему миру
От fxlionpromo в разделе «Финансовый сервис»
Аватар Boeing787
ПАММ-счет Boeing 787 (TenkoFX)
От Boeing787 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар artyr87
Получен лимит от svin
От artyr87 в разделе «Кредитная история»
Аватар Rbz Internetru
buxible.com - Buxible
От Rbz Internetru в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Vityok
не загружается сайт
От Vityok в разделе «Сайт & Серверное администрирование»
.     
Пользователей
422,032
Тем
488,266
Сообщений
12,151,637

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram