Z.Cash майнер от Claymore

скачиваем(...) :

MEGA:



подробнее на bitcointalk

https://bitcointalk.org/index.php?topic=1670733.0



перевод от Leveret готов, см во вложении(незабываем благодарить)

No 32-bit support. - Только 64-битные системы - думаю не проблема ) .

No NVidia support. Как видим зеленые временно в пролете.

На этот раз 2.5 процента комиссионных, каждый час 90 секунд майнит на разраба(думаю снизит).

цитаты(устарело):



Цитата: 47-55 on 290 390 cards/stock setting

2x 270x(win10, v16.6) : 63hs (едит: 80-90 на одну)

5x r9 280x : ZEC - Total Speed: 210.893 H/s (едит: около 800 на начало декабря, по 160 на одну)

