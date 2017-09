OPLOTT Премиум



Через 22 года Франция прекратит своё производство нефти и газа



Как сообщает американская газета "Нью Йорк Таймс" Франция стремится стать 1-й страной в мире, которая через 22 года откажется от своей разведки и добычи нефти и газа.



Источники газеты подтвердили, что на рассмотрение французского правительства уже был внесен законопроект согласно которому к 2040 году, во-первых, в стране прекратят продажу автомобилей на бензине или дизеле, а во-вторых, государство к тому времени перестанет выдавать разрешения на проведение каких-либо геологоразведочных работ по добыче углеводородов, а без этого ни нефть ни газ никак не добудешь. Правда, Франция и после 2040 г. будет продолжать еще некоторое время ввозить нефть из за рубежа и перерабатывать её, однако и этому тоже рано или поздно придёт свой конец.



Ожидается, что этот закон о запрете разведки и добычи нефти и газа примут до конца этого года.



В связи намечающимся принятием этого закона, журналисты американского издания напоминают про французскую нефтегазодобывающую компанию Total занимающую не самое последнее место среди остальных компаний мира по объему добываемых ей углеводородов, а также другую компанию под названием Geopetrol и в основном они сейчас работают на морской акватории в Южной Америке.



Объем годовой добычи нефти у Франции невысок: где-то в районе 840 000 тысяч тонн, а газа они производят в объеме 400 млн кубометров за год. Поэтому на взгляд "The New York Times", если такое решение по запрету будет принято, то скорее всего оно будет выглядеть больше популистским, чем реальной заботой о защите климата и переходе на новые, возобновляемые источники энергии, о чём и заявил министр по экологии Франции г-н Юло, когда вносил в кабинет министров этот законопроект. Всё дело в том, что своя добыча нефти и газа во Франции покрывает всего 1% энергоспроса, а остальное они всё импортируют из России, Норвегии, Саудовской Аравии, Казахстана, Нигерии и Голландии.



Однако, новый президент Франции г-н Макрон намерен и дальше проводить твердую политику, чтобы сделать Францию углеродонейтральной страной через лет 20-30, а также сократить выбросы парниковых газов. Например, через 4 года во Франции закроют все электростанции работающие на угле. Также в течение приблизительно 10 ближайших лет во Франции будет выведено из эксплуатации 18 атомных реакторов из 58 ныне действующих.



Ранее World Energy Council сообщал, что в 2015 году мощности французских АЭС составляли 63 ГВт, солнечных электростанций - 6,5 ГВт, гидростанций - 25,4 ГВт, ветроэлектростанций - 10,4 ГВт.



