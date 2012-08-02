Китай купил долю в Роснефти за $ 9,1 млрд

Китайский конгломерат CEFC купил 14,16% акций российской нефтяной компании «Роснефть» за $ 9,1 млрд от консорциума Glencore и Катарского инвестиционного управления, укрепляя энергетическое партнерство между Пекином и Москвой.
За последние годы CEFC China Energy выросла из нефтяного трейдера в растущий энергетический конгломерат. В результате покупки второй по величине потребитель энергии сможет начать сотрудничество с крупнейшим мировым производителем нефти.
Сделка прошла на фоне нового пакета санкций в отношении России от Соединенных Штатов, что затрудняет крупнейшим западным компаниям, таким как Glencore, развивать партнерские отношения и связи с государственными фирмами РФ, включая «Роснефть». В своем заявлении Glencore написала, что CEFC купит долю наценкой в 16% на средневзвешенную 30-дневную стоимость акций Роснефти. В свою очередь представитель CEFC заявил, что сделка обойдется компании в $ 9,1 млрд.
Рыночная капитализация Роснефти составляет $ 57 млрд, а сделка станет одной из крупнейших из когда-либо сделанных инвестиций Китая в Россию. В результате Кремль расширит свои связи партнерские взаимоотношения с Китаем. Напомним, что Glencore и QIA купили 19,5% акций Роснефти в декабре 2016 года за € 10,2 млрд, чтобы помочь Кремлю закрыть бюджетные дыры. Сделки проходила в момент политической разрядки между Москвой и Вашингтоном, когда Дональд Трамп стал президентом США и пообещал улучшить отношения с Россией.
Перевод специально для mmgp.ru
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