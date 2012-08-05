eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Вечный Удвоитель – финансовый проект, сочетающий в себе два направления. Во-первых, это чисто «пирамидальная» структура, выплаты в которой производятся за счет средств, поступающих от новых участников. Во-вторых, это инвестиционная платформа, в которой деньги приумножаются за счет реальной коммерческой деятельности.
Таким образом, каждый вкладчик вправе выбрать любой из предлагаемых вариантов сотрудничества, в зависимости от своих финансовых возможностей и собственного опыта.
Проект постоянно обновляется, добавляются новые услуги. В частности, внедрена оригинальная бонусная система, проводятся разнообразные акции, а победители регулярной лотереи имеют возможность быстрее получать прибыль. Развивается кредитный сервис. Реализована и партнерская программа, действующая по нестандартным правилам. Кроме того, участники проекта имеют возможность рекламировать свои ссылки и услуги.
Статистика вкладов и выплат всегда доступна, а служба поддержки готова прийти на помощь и дать соответствующую консультацию.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВКЛАДЫ
Вклады, внесенные в проект, распределяются по четырем очередям:
1,00-10,00
10,01-50,00
50,01-100,00
100,01-1000,00
Чтобы сделать вклад в ту или иную очередь, достаточно внести на наш кошелек необходимую сумму. Дополнительно уточнять очередь, в которую Вы желаете попасть, совсем не обязательно. Администрация проекта, исходя из суммы вклада, все сделает самостоятельно.
Условия во всех очередях одинаковые: вкладчик получает обратно свой вклад, умноженный на два.
Прибыль формируется за счет новых вкладов. Очереди между собой не связаны, то есть накопления одной очереди не могут быть направлены на оплату вкладов из другой очереди.
Вклады от 1000,01 руб. и выше удваиваются по другим принципам. С подробностями можно ознакомиться в разделе «Фонд».
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ФОНД
Основные направления деятельности Фонда
1. Инвестиции
Аккумулируемые в Фонде средства (поступившие взносы) используются для их приумножения за счет торговли (трейдинга), обменных операций на рынке электронных (в том числе и крипто-) валют и посреднического участия в финансовых партнерских программах.
Полученная прибыль распределяется по двум направлениям: часть идет на выплату вкладчикам (по действующей базовой ставке), остаток полученной прибыли после выплаты вкладчикам составляет прибыль Фонда.
Прибыль Фонда (ПФ) рассчитывается по формуле: ПФ = ПП – ВВ, где ПП – полученная прибыль, ВВ – выплаты вкладчикам.
Администрация проекта все операции по преумножению средств Фонда (его бюджета) осуществляет самостоятельно. В виде исключения допускается прямое инвестирование в другие финансовые проекты (не более 10% от текущего бюджета Фонда).
2. Страхование
Часть прибыли Фонда используется для формирования «подушки безопасности» – резервных средств, с помощью которых (в случае форс-мажорных обстоятельств) компенсируются возможные потери вкладчиков.
3. Продвижение
Часть прибыли Фонда направляется на содержание сайта, рекламу проекта, оплату услуг компаний и частных лиц, занимающихся мониторингом, рекламой, раскруткой и продвижением.
4. Вознаграждение
Часть прибыли Фонда идет на финансовое стимулирование вкладчиков. Средства могут тратиться на учреждение дополнительных бонусов, расширение кредитной программы, проведение конкурсов с денежными призами, выплату премий наиболее активным участникам, выплату вкладчикам дополнительных процентов прибыли, оплату работы администрации, благотворительность и т.д.
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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Партнерская программа учреждена исключительно для развития Фонда. Для вкладов от 1 до 1000 рублей она не действует.
Требования к партнерам
Воспользоваться партнерской программой может любой желающий, независимо от того, имеет он активный вклад в проекте или нет.
Регистрация
Для регистрации в партнерской программе достаточно по любому каналу связи сообщить администрации кодовое слово и номер счета (кошелька) в платежной системе, на который нужно перечислять партнерские выплаты. Кодовое слово может быть любым (единственное ограничение – оно не должно быть неприличным).
Порядок работы
1. Вкладчик делает взнос в Фонд (с соблюдением необходимых лимитов) и указывает в комментарии к платежу кодовое слово. Если взнос имеет кодовое слово, но по сумме не соответствует минимальному лимиту, он квалифицируется как обычный вклад, попадает в соответствующую очередь и в партнерской программе не участвует.
2. Администрация открывает счет в Фонде и при наличии кодового слова добавляет к сумме взноса 5%. При этом доли копеек округляются в большую сторону.
3. Администрация в день поступления взноса перечисляет партнеру (владельцу кодового слова) 5% от суммы сделанного взноса. При этом доли копеек округляются в большую сторону, а из этой суммы вычитается комиссия платежной системы. Чтобы получить сумму вычтенной комиссии на свой счет, партнер должен оставить отзывы, подробности – здесь.
Преимущества
1. Вкладчик, сделавший взнос в Фонд с применением кодового слова, прикрепляется к владельцу кодового слова навсегда – при каждом последующем взносе продолжают действовать правила партнерской программы.
2. При наличии двух приглашенных вкладчиков партнер может приглашать в проект самого себя (используя собственное кодовое слово и собственный счет). При этом партнеру не запрещается иметь несколько счетов, с которых он может делать собственные взносы. Администрация не имеет ни возможности, ни желания отслеживать принадлежность счетов их владельцам.
3. Вкладчикам выгодно сотрудничать с партнерами Фонда, у них нет мотивов скрывать своего пригласителя.
4. Партнеры Фонда вправе самостоятельно устанавливать дополнительные бонусы для своих приглашенных и поддерживать любыми средствами свою сеть. При этом партнеры вправе кредитовать своих приглашенных на собственных условиях, привлекая администрацию проекта в качестве гаранта таких сделок. Подробнее с программой кредитования можно ознакомиться здесь.
5. Администрация готова рассматривать любые финансовые предложения от партнеров, если эти предложения способствуют росту заработка партнеров с одновременным развитием Фонда.
6. Администрация обязуется регулярно премировать наиболее активных партнеров.