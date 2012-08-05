Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством). При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 19:11 Сегодня, 19:11 Сегодня, 17:50 #1 MonitoringFF Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 29.01.2015 Сообщений: 18,137 Благодарностей: 163 УГ: 10 КП: 0.049 eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler Старт: 06.03.2017



Eternal Doubler





О проекте:



Цитата: Вечный Удвоитель – финансовый проект, сочетающий в себе два направления. Во-первых, это чисто «пирамидальная» структура, выплаты в которой производятся за счет средств, поступающих от новых участников. Во-вторых, это инвестиционная платформа, в которой деньги приумножаются за счет реальной коммерческой деятельности.

Таким образом, каждый вкладчик вправе выбрать любой из предлагаемых вариантов сотрудничества, в зависимости от своих финансовых возможностей и собственного опыта.

Проект постоянно обновляется, добавляются новые услуги. В частности, внедрена оригинальная бонусная система, проводятся разнообразные акции, а победители регулярной лотереи имеют возможность быстрее получать прибыль. Развивается кредитный сервис. Реализована и партнерская программа, действующая по нестандартным правилам. Кроме того, участники проекта имеют возможность рекламировать свои ссылки и услуги.

Статистика вкладов и выплат всегда доступна, а служба поддержки готова прийти на помощь и дать соответствующую консультацию. Цитата: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВКЛАДЫ

Вклады, внесенные в проект, распределяются по четырем очередям:

1,00-10,00

10,01-50,00

50,01-100,00

​100,01-1000,00

Чтобы сделать вклад в ту или иную очередь, достаточно внести на наш кошелек необходимую сумму. Дополнительно уточнять очередь, в которую Вы желаете попасть, совсем не обязательно. Администрация проекта, исходя из суммы вклада, все сделает самостоятельно.

Условия во всех очередях одинаковые: вкладчик получает обратно свой вклад, умноженный на два.

​Прибыль формируется за счет новых вкладов. Очереди между собой не связаны, то есть накопления одной очереди не могут быть направлены на оплату вкладов из другой очереди.

Вклады от 1000,01 руб. и выше удваиваются по другим принципам. С подробностями можно ознакомиться в разделе «Фонд». Цитата: ФОНД

Основные направления деятельности Фонда

1. Инвестиции

Аккумулируемые в Фонде средства (поступившие взносы) используются для их приумножения за счет торговли (трейдинга), обменных операций на рынке электронных (в том числе и крипто-) валют и посреднического участия в финансовых партнерских программах.

Полученная прибыль распределяется по двум направлениям: часть идет на выплату вкладчикам (по действующей базовой ставке), остаток полученной прибыли после выплаты вкладчикам составляет прибыль Фонда.

Прибыль Фонда (ПФ) рассчитывается по формуле: ПФ = ПП – ВВ, где ПП – полученная прибыль, ВВ – выплаты вкладчикам.

Администрация проекта все операции по преумножению средств Фонда (его бюджета) осуществляет самостоятельно. В виде исключения допускается прямое инвестирование в другие финансовые проекты (не более 10% от текущего бюджета Фонда).

2. Страхование

Часть прибыли Фонда используется для формирования «подушки безопасности» – резервных средств, с помощью которых (в случае форс-мажорных обстоятельств) компенсируются возможные потери вкладчиков.

3. Продвижение

Часть прибыли Фонда направляется на содержание сайта, рекламу проекта, оплату услуг компаний и частных лиц, занимающихся мониторингом, рекламой, раскруткой и продвижением.

4. Вознаграждение

Часть прибыли Фонда идет на финансовое стимулирование вкладчиков. Средства могут тратиться на учреждение дополнительных бонусов, расширение кредитной программы, проведение конкурсов с денежными призами, выплату премий наиболее активным участникам, выплату вкладчикам дополнительных процентов прибыли, оплату работы администрации, благотворительность и т.д. Цитата: ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА



Партнерская программа учреждена исключительно для развития Фонда. Для вкладов от 1 до 1000 рублей она не действует.



Требования к партнерам

Воспользоваться партнерской программой может любой желающий, независимо от того, имеет он активный вклад в проекте или нет.



Регистрация

Для регистрации в партнерской программе достаточно по любому каналу связи сообщить администрации кодовое слово и номер счета (кошелька) в платежной системе, на который нужно перечислять партнерские выплаты. Кодовое слово может быть любым (единственное ограничение – оно не должно быть неприличным).



Порядок работы

1. Вкладчик делает взнос в Фонд (с соблюдением необходимых лимитов) и указывает в комментарии к платежу кодовое слово. Если взнос имеет кодовое слово, но по сумме не соответствует минимальному лимиту, он квалифицируется как обычный вклад, попадает в соответствующую очередь и в партнерской программе не участвует.

2. Администрация открывает счет в Фонде и при наличии кодового слова добавляет к сумме взноса 5%. При этом доли копеек округляются в большую сторону.

3. Администрация в день поступления взноса перечисляет партнеру (владельцу кодового слова) 5% от суммы сделанного взноса. При этом доли копеек округляются в большую сторону, а из этой суммы вычитается комиссия платежной системы. Чтобы получить сумму вычтенной комиссии на свой счет, партнер должен оставить отзывы, подробности – здесь.



Преимущества

1. Вкладчик, сделавший взнос в Фонд с применением кодового слова, прикрепляется к владельцу кодового слова навсегда – при каждом последующем взносе продолжают действовать правила партнерской программы.

2. При наличии двух приглашенных вкладчиков партнер может приглашать в проект самого себя (используя собственное кодовое слово и собственный счет). При этом партнеру не запрещается иметь несколько счетов, с которых он может делать собственные взносы. Администрация не имеет ни возможности, ни желания отслеживать принадлежность счетов их владельцам.

3. Вкладчикам выгодно сотрудничать с партнерами Фонда, у них нет мотивов скрывать своего пригласителя.

4. Партнеры Фонда вправе самостоятельно устанавливать дополнительные бонусы для своих приглашенных и поддерживать любыми средствами свою сеть. При этом партнеры вправе кредитовать своих приглашенных на собственных условиях, привлекая администрацию проекта в качестве гаранта таких сделок. Подробнее с программой кредитования можно ознакомиться здесь.

5. Администрация готова рассматривать любые финансовые предложения от партнеров, если эти предложения способствуют росту заработка партнеров с одновременным развитием Фонда.

6. Администрация обязуется регулярно премировать наиболее активных партнеров. Платежные системы: Payeer

Минимальная сумма депозита: от 1 рубля.

Выплаты: Payeer(Ручные).



Вклад:



06.03.2017Payeerот 1 рубля.Payeer(Ручные).

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ __________________ Сегодня, 18:36 #2 Aleksandr Baldin... Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 27.12.2014 Сообщений: 895 Благодарностей: 149 УГ: 2 КП: 0.000 Re: eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler



Финансовые трудности у фонда)) Сегодня, 18:44 #3 luke Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 05.08.2012 Сообщений: 1,284 Благодарностей: 581 УГ: 0 КП: 0.000 Re: eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler Цитата: MonitoringFF Сообщение от Минимальная сумма депозита: от 1 рубля жесткая минималка Сегодня, 18:57 #4 Millioner2014 Топ Мастер

Имя: Дядя Саша Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 08.01.2014 Сообщений: 8,245 Благодарностей: 3,208 УГ: 116 КП: 0.033 подарки Re: eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler ТС молодец не изменяет традициям и тащит на форум отборный шлак, так сказать показывает куда депать точно не рекомендуется. Что это вообще за недоразумение? Сегодня, 19:02 #5 svn1975 Профессионал

Имя: Виталий Пол: Мужской Адрес: Украина Инвестирую в: Интернет-биржи Регистрация: 05.04.2016 Сообщений: 1,947 Благодарностей: 346 УГ: 10 КП: 0.156 Re: eternaldoubler.weebly.com - Eternal Doubler



Цитата: MonitoringFF Сообщение от Вечный Удвоитель Perpetuum Mobile ух ты ...

Обзор хайпов __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 19:11 Сегодня, 19:11 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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