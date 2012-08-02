Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,013 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Война городов. Amazon построит вторую штаб-квартиру за $ 5 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:33
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,588
Благодарностей: 2,034
УГ: 6
КП: 0.597
подарки
Война городов. Amazon построит вторую штаб-квартиру за $ 5 млрд
В четверг гигант электронной коммерции заявил, что он отправил заявки всем городам Северной Америки на создание второй штаб-квартиры и первой за пределами Сиэтла.



Компания заявила, что инвестирует $ 5 млрд в строительство ново штаб-квартиры, и надеется, что в ней будут работать более 50,000 сотрудников Amazon, постепенно нарастив такое количество персонала.

В своем заявлении Джефф Безос сказал: «Мы надеемся, что новая штаб-квартира будет полностью соответствовать ее предшественнику в Сиэтле. Строительство будет стоить миллиарды долларов, в результате чего будет создано десятки тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Мы будем рады найти место для второго дома».

Неудивительно, что города по всей территории Соединенных Штатов и Канады сражаются за возможность привлечь Amazon именно к себе. Официальные представители власти многих городов уже заявили, что готовы сделать официальное предложение компании.

Однако и у Amazon есть ряд четких требований. Новой площадкой должен стать город с населением не менее одного миллиона, международным аэропортом и стабильной, и в то же время благоприятной средой для бизнеса. Но, безусловно, города должны предложить компании выгодные условия, чтобы на них обратили внимание.

В компании заявили, что стимулы, предлагаемые штатом/городом и местными сообществами для компенсации первоначальных капитальных затрат станут существенными факторами в процессе приятия решений. Всего на конкурс подали заявки около 50 городов, все они должны сделать официальные предложения Amazon до 19 октября.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность
__________________
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Uber отказался от переезда в новую штаб-квартиру, чтобы сократить расходы Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 7 01.09.2017 19:45
Votiro привлекла $11,2 млн для того, чтобы перенести свою штаб-квартиру в Австралию Jeff Jeff Горячие новости 0 28.07.2017 00:31
Tsinghua построит завод по производству чипов памяти в Китае за $30 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.01.2017 18:36
Русский ВЭБ построит в Аргентине ГЭС на сумму $1,9 млрд Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 32 01.09.2016 10:16
Китай построит технопарк за $1,5 млрд bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 6 02.04.2016 22:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Претензия к компании Телетрейд от fixxter
От fixxter в разделе «Претензии к компании Телетрейд»
Аватар clipman77
Анализатор смарт-контрактов Эфириума дебютирует на конференции разработчиков Devcon2
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар Room
ФАС будет проверять рост тарифов на связь из-за «закона Яровой»
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар wukki
Morgan Stanley ухудшил прогноз российской экономики на следующий год
От wukki в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Elkhoo
В какой срок можно ждать успеха ?
От Elkhoo в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Kreol
От чего зависит EUR/USD ?
От Kreol в разделе «Forex: общий форум»
.     
Пользователей
422,013
Тем
488,237
Сообщений
12,150,761

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram