Война городов. Amazon построит вторую штаб-квартиру за $ 5 млрд

В четверг гигант электронной коммерции заявил, что он отправил заявки всем городам Северной Америки на создание второй штаб-квартиры и первой за пределами Сиэтла.
Компания заявила, что инвестирует $ 5 млрд в строительство ново штаб-квартиры, и надеется, что в ней будут работать более 50,000 сотрудников Amazon, постепенно нарастив такое количество персонала.
В своем заявлении Джефф Безос сказал: «Мы надеемся, что новая штаб-квартира будет полностью соответствовать ее предшественнику в Сиэтле. Строительство будет стоить миллиарды долларов, в результате чего будет создано десятки тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Мы будем рады найти место для второго дома».
Неудивительно, что города по всей территории Соединенных Штатов и Канады сражаются за возможность привлечь Amazon именно к себе. Официальные представители власти многих городов уже заявили, что готовы сделать официальное предложение компании.
Однако и у Amazon есть ряд четких требований. Новой площадкой должен стать город с населением не менее одного миллиона, международным аэропортом и стабильной, и в то же время благоприятной средой для бизнеса. Но, безусловно, города должны предложить компании выгодные условия, чтобы на них обратили внимание.
В компании заявили, что стимулы, предлагаемые штатом/городом и местными сообществами для компенсации первоначальных капитальных затрат станут существенными факторами в процессе приятия решений. Всего на конкурс подали заявки около 50 городов, все они должны сделать официальные предложения Amazon до 19 октября.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность