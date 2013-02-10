Россия инвестирует в арктическую нефтедобычу не смотря на санкции

В ходе недавнего совещания кабинета министров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев озвучил информацию о старте широкой инвестиционной государственной программы по расширению добычи угдеводородных ископаемых на Арктическом шельфе. Так же, сопутствующие инвестиционные программы примут по развитию инфраструктуры прибрежных регионов России. В общей сложности, на освоение российской Арктики, федеральный бюджет затратит 160 млрд рублей, или 2,75 млрд долларов, в ближайшие 8 лет.
В озвученных планах говорится, что освоение Арктического побережья стартует сразу по трём направления. Первое направление - это стимулирование экономического роста прибрежных регионов, второе направление - это развитие морской инфраструктуры на всём побережье Арктики, третье направление - это активная разработка шельфовых месторождений нефти и газа при помощи современных технологий добычи.
Как было заявлено во время совещания кабинета министров, освоению российской Арктики не помешают ни западные экономические санкции, ни низкие цены на мировых рынках энергоносителей. Но справятся ли российские нефтедобывающие компании со столь сложными буровыми работами в столь суровых арктических условиях, когда Министерство финансов США запретило экспорт сложного нефтедобывающего оборудования, а так же технологий бурения в Россию? Так же запрещено западным компаниям продавать российским нефтедобывающим корпорациям технологии и оборудование для российских глубоководных, шельфовых или сланцевых проектов, которые могут повысить потенциал нефтедобычи России.
Но, не смотря на отсутствие западных специалистов и западных технологий, российская нефтедобывающая корпорация "Роснефть" ведёт геологоразведочные работы в Арктике своими силами, заявив о новом найденном крупном месторождении нефти в Восточной Арктике, на шельфе моря Лаптевых. Руководство компании решило засекретить данные о новом месторождении, но по косвенной информации можно сделать вывод, что найденное месторождение эквивалентно 34 млрд тонн нефти, что равняется 250 млрд баррелей.
Российская государственная нефтедобывающая корпорация "Роснефть" инвестировала в освоение Арктики 1,72 млрд долларов, начиная с 2012 года. Ещё 4,29 млрд долларов компанией будет потрачено до 2021 года на разведку и разработку шельфовых месторождений в русской Арктике.
Специально для mmgp.ru