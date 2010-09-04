Характеристики Vivo X20 будут лучше ожидаемых

За последнее время в сети появилось множество утечек, касающихся ещё не анонсированного смартфона Vivo X20. Аппарат даже показали со всех сторон на видео. Известно, что он получит 5,8-дюймовый AMOLED-дисплей с закруглёнными углами, соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками. В очередном тизере производитель рассказал о новом способе разблокировки смартфона, а шпионское фото намекнуло на то, что характеристики устройства будут лучше ожидаемых.
Судя по новому тизеру, Vivo X20 будет поддерживать функцию разблокировки с помощью лица. Производитель уверяет, что этот процесс будет занимать всего 0,1 секунды.
Также в сети появилась фотография смартфона с информацией о некоторых характеристиках. Ранее считалось, что в нём будет использоваться старый процессор Snapdragon 625, но на фото видно, что в Vivo X20 установлен новый восьмиядерный Snapdragon 660 с частотой 2,2 ГГц.
Остальные характеристики Vivo X20 включают аккумулятор ёмкостью 3 500 мАч, 24-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру с одним из сенсоров на 24 Мп и Android 7.1.1 Nougat в качестве операционной системы.
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