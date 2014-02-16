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Как блокчейн сможет в итоге повлиять на вас: контролируйте свои собственные данные

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#1
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Как блокчейн сможет в итоге повлиять на вас: контролируйте свои собственные данные


За последние годы блокчейн заработал себе безоговорочную репутацию в качестве одной из самой важной составляющей для запуска децентрализованного Интернета. Известно, что стартапы связанные с ним уже поглотили миллиарды долларов США как традиционного финансирования, так и от продажи токенов для разработки программного обеспечения и подтверждающих концепций, которые будут использовать блокчейн для решения многих проблем, которые связаны с использованием в сети централизованных онлайн-сервисов.

Однако будет ли технология блокчейн в итоге всё же внедрена в сеть Интернет?

Блокчейн гарантирует, что он сможет защитить нас от DDoS-атак и фальсификации данных, предотвратить мошенничество с избирателями, ускорить финансовые транзакции, сократить расходы и обеспечить прозрачность и аудитоспособность. И это характеристики, которые смогут оценить каждый ИТ-специалист и разработчик программного обеспечения, но они также являются и характеристиками, которые средний пользователь сети принимает как должное. Так почему же тогда такой средний пользователь должен отказаться от своих установленных облачных сервисов для неизвестных альтернатив, которые предоставляют практически аналогичные функции? Скажем до тех пор, пока сервис Skype работает нормально в 99% случаев, почему я должен переключиться на альтернативу, основанную на блокчейне?

Действительно, блокчейн нуждается в так называемом определенном ценностном предложении для среднего пользователя, если он собирается получить реальную силу в сети Интернет. И я считаю, что ценностное предложение будет основываться на возможности каждого человека владеть своими собственными данными.

Известно, что современные крупные технологические корпорации, такие как Facebook и Google, собирают и накапливают тонны информации о своих пользователях и используют ее для улучшения своих алгоритмов, которые и предоставляют сервисы и генерируют их доходы. Однако сами пользователи не имеют прав собственности на эти данные компаний и единственно они могут полагаться на централизованные службы для хранения и защиты своей информации. Подобное положение дел эффективно блокирует их на этих онлайн-платформах, лишая их иного выбора и контроля. Скажем, если тот же Facebook закрывает у себя вашу учетную запись, то вы теряете все данные, соединения, репутацию, предпочтения и контакты, которые вы создали за эти годы. То же самое касается таких компаний как Google, YouTube, Amazon, Twitter и всех остальных.

Помимо этого случаются и массовые кражи личных данных пользователей, например, о которых на этой неделе сообщило крупное бюро кредитных историй Equifax, когда 143 млн номеров социального обеспечения, адреса и других личные данные подверглись атаке хакеров и воров.

И вот именно в этом плане технологии блокчейн и распределенные реестры обещают потребителям дать свою реальную ценность. Архитектура блокчейна позволяет пользователям удалять данные из серверных приложений, которые её используют. Тем временем, уже сейчас несколько мировых IT-компаний изучают концепцию, которая позволит вернуть пользователям контроль управлением над своими личными данными.

Так, одним из примеров, которые можно уже привести, является блокчейн-браузер Blockstack, который разрабатывается для создания децентрализованного Интернета и в котором поставщики услуг не будут владеть пользовательскими данными. Этот браузер будет в состоянии дать вам доступ к различным веб-сайтам и сервисам с помощью идентификации на основе блокчейна. Этот браузер будет выступать в качестве сетевой единицы, которая принадлежит только вам и если вы захотите, то сможете использовать его с любым вашим новым мобильным приложением в отличие от профиля находящегося на серверах подобных мобильных приложений. Кроме того, данный браузер даст вам полный контроль над данными приложений с помощью шифрования и резервного копирования на ваш выбор. Это может быть копирование в таких облачных хранилищах как Google Диск, Dropbox или любая другая служба с правильным набором API.

А вот Pillar - это еще один проект на базе блокчейн с открытым исходным кодом и он занимается разработкой того, что он называет личным хранилищем данных и "умным кошельком". Pillar - это мобильное приложение, которое хранит и управляет вашими цифровыми активами с использованием блокчейна, где вы получаете полное управление и контроль. В качестве этих активов могут выступать криптовалюты, медицинские карты, разного рода контактная информация, документы и т. д.

Проект Pillar также нацелен на решение другой фундаментальной проблемы: отсутствие у среднего потребителя интереса в управлении своими собственными данными. Поэтому Pillar станет вашим помощником на основе искусственного интеллекта (ИИ), которому вы сможете сообщить свои намерения, будь то какая-либо регистрация на сетевых онлайн-сервисах или же желание приобрести вещи, ну или что-то еще подобное, что может включать ваши личные данные. После этого ваш интеллектуальный помощник самостоятельно найдет нужные вам сервисные службы и предоставит им данные из вашего кошелька вместо копирования и хранения вашей конфиденциальной информации на своих серверах.

Соответственно, такие проекты, как Enigma, используют блокчейн для хранения конфиденциальности данных пользователей при совместном использовании с облачными сервисами и третьими лицами. Онлайн-платформа Enigma защищает данные, шифруя их, разбивая их на несколько частей и произвольно распределяя эти неразборчивые куски по нескольким узлам в своей же сети. Enigma применяет "безопасные многоэтапные вычисления" для своих операций: каждый узел выполняет вычисления на своем отдельном фрагменте данных и возвращает результат пользователю, который затем сможет объединить его с другими, чтобы получить конечный результат. Здесь пользователи удерживают контроль и принадлежность над своими блоками данных в блокчейне. Они могут предоставлять или отказывать в доступе к третьим сторонам и сервисам, которые хотят выполнять вычисления по своим данным, фактически не выдавая сами данные.

Социальные сети - это еще одна область, на которую блокчейн-стартапы воздействуют сейчас довольно сильно. Такие онлайн-платформы как Nexus и Indorse, улучшают вашу приватность и не раскрывают в соцсетях ваше имя с помощью сохранения информации на блокчейне и предоставляют вам информацию, что кто интересовался вами в соцсети, с кем вы поделились информацией, а также дают возможность монетизировать свои действия в такой соцсети.

Ключевой идеей лежащей в основе мобильных блокчейн-приложений должно стать перемещение Интернета с централизованных моделей-приложений, которые используются сейчас на структуру, в которой пользователи находятся в центре на модели где пользователи удерживают контроль над объемом цифровой памяти и сами решают кому разрешить доступ к себе, а кому нет.

Поэтому у нас все еще есть способы, прежде чем пользователи по достоинству оценят такую ценность своих личных данных и цифровых активов. Но по мере того, как они начинают понимать последствия предоставления централизованных услуг для хранения своих данных и принятия решения об исправлении того, что по праву принадлежит им, то блокчейн станет именно той технологией, к которой они всё равно и будут обращаться.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59b52bae0409d
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