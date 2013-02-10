Drum13 Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.02.2013 Сообщений: 3,804 Благодарностей: 689 УГ: 24 КП: 0.148 подарки

Российские инвесторы вкладывают в пивную революцию



Новое поколение российских инвесторов сообразило, что пора захватывать рынок частных пивоварен в водочной столице мира в тот момент, когда продукция иностранных компаний стала слишком дорогая, а любители пенного напитка готовы сменить свои предпочтения, в связи с финансовым кризисом.



Открывающиеся частные пивоварни в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге угощают и туристов и местных жителей разнообразными сортами пива. Начиная от сортов различных фруктовых индийских пейл-эля, заканчивая различными сортами кислого пива и бархатного портера. Как оказалось, что в Европе, что в США, все указанные сорта пенного алкогольного напитка уже как 20 лет популярны, благодаря широкому распространению крафтового пива.



Частные инвестиции в небольшие пивоваренные заводы хлынули после старта экономического кризиса в России, в 2014 году, когда из-за обвала рубля, ценник на иностранное пиво взлетел в два-три раза, а поставки из-за границы сократились практически до нуля. Вспоминая 2014 год, совладелец пивоварни Zagovor рассказывает, что после того как поставки пенного напитка из-за границы сократились до минимума, многие инвесторы решили вложить капиталы в свой пивоваренный бизнес, и начать производить те сорта пенного напитка, которые ранее пробовали, когда путешествовали по миру.



На данный момент в России уже существует более 100 тыс частных пивоварен. Такой статистической информацией поделился глава компании AF Brew Никита Филиппов. Но только лишь у несколько десятков частных пивоварен есть свои крупные производственные площадки, складские помещения и долговременные контрактные обязательства. По мнению Филлипова, будущее частного пивоваренного бизнеса в России выглядит многообещающим, если не произойдёт каких-либо изменений в поставках из-за границы хмеля и солода, а так же не изменится пивоваренное законодательство.



Но, как бы там ни было, российские производители полностью зависят от заграничных поставок основных ингредиентов. К примеру, хмель поставляется из Германии и США, а зерно из ряда стран Европейского Союза. Ограничен и круг заграничных поставщиков пивоваренного оборудования для частных производств.



Именно по этой причине, по оценке аналитика Дмитрия Дробышевского, крафтовое пиво в России занимает лишь 1 процент от продаж. При этом, как оказалось, частным пивоварам из России становится выгоднее вывозить свою продукцию за границу, в ту же Европу, или Китай, чем реализовывать на внутреннем рынке. Примером может послужить компания Jaws, которая заключила договор с китайскими магазинами о поставке своей продукции, свернув свои продажи в России.



Но рост инвестиций в частные пивоварни только набирает обороты, на фоне ожидаемого Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, который будет проходить в России. Сотни тысяч любителей со всего мира приедут на спортивный праздник. А как мы знаем с вами, пиво и футбол - это идеальное сочетание.



Специально для mmgp.ru Новое поколение российских инвесторов сообразило, что пора захватывать рынок частных пивоварен в водочной столице мира в тот момент, когда продукция иностранных компаний стала слишком дорогая, а любители пенного напитка готовы сменить свои предпочтения, в связи с финансовым кризисом.Открывающиеся частные пивоварни в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге угощают и туристов и местных жителей разнообразными сортами пива. Начиная от сортов различных фруктовых индийских пейл-эля, заканчивая различными сортами кислого пива и бархатного портера. Как оказалось, что в Европе, что в США, все указанные сорта пенного алкогольного напитка уже как 20 лет популярны, благодаря широкому распространению крафтового пива.Частные инвестиции в небольшие пивоваренные заводы хлынули после старта экономического кризиса в России, в 2014 году, когда из-за обвала рубля, ценник на иностранное пиво взлетел в два-три раза, а поставки из-за границы сократились практически до нуля. Вспоминая 2014 год, совладелец пивоварни Zagovor рассказывает, что после того как поставки пенного напитка из-за границы сократились до минимума, многие инвесторы решили вложить капиталы в свой пивоваренный бизнес, и начать производить те сорта пенного напитка, которые ранее пробовали, когда путешествовали по миру.На данный момент в России уже существует более 100 тыс частных пивоварен. Такой статистической информацией поделился глава компании AF Brew Никита Филиппов. Но только лишь у несколько десятков частных пивоварен есть свои крупные производственные площадки, складские помещения и долговременные контрактные обязательства. По мнению Филлипова, будущее частного пивоваренного бизнеса в России выглядит многообещающим, если не произойдёт каких-либо изменений в поставках из-за границы хмеля и солода, а так же не изменится пивоваренное законодательство.Но, как бы там ни было, российские производители полностью зависят от заграничных поставок основных ингредиентов. К примеру, хмель поставляется из Германии и США, а зерно из ряда стран Европейского Союза. Ограничен и круг заграничных поставщиков пивоваренного оборудования для частных производств.Именно по этой причине, по оценке аналитика Дмитрия Дробышевского, крафтовое пиво в России занимает лишь 1 процент от продаж. При этом, как оказалось, частным пивоварам из России становится выгоднее вывозить свою продукцию за границу, в ту же Европу, или Китай, чем реализовывать на внутреннем рынке. Примером может послужить компания Jaws, которая заключила договор с китайскими магазинами о поставке своей продукции, свернув свои продажи в России.Но рост инвестиций в частные пивоварни только набирает обороты, на фоне ожидаемого Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, который будет проходить в России. Сотни тысяч любителей со всего мира приедут на спортивный праздник. А как мы знаем с вами, пиво и футбол - это идеальное сочетание.

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