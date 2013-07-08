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Hashing Top Limited - hashtop.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:13
#1
Представитель FairMonitor
Премиум
 
Аватар andkrs
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 6,299
Благодарностей: 2,542
УГ: 17
КП: 0.410
подарки
Hashing Top Limited - hashtop.net
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт проекта: 22.08.17


О проекте (перевод):

Цитата:
Лучшая добыча и обмен Биткойна необходимы для серьезного и профессионального персонала. Безопасность биткойнов должна быть безупречной, банковские отношения должны быть надежными. И прибыль должна быть способна умножаться на мощность добычи, которую мы имеем. Основанная на разработке новых алгоритмов и разработок майнинговых ферм, Hashing Top Limited стала мощной и надежной компанией для тысяч инвесторов. Cloud mining или облачное хеширование - это концепция, которая позволяет пользователям покупать интеллектуальную мощность оборудования, размещенного в удаленных центрах обработки данных. Некоторым компаниям пришлось закрыть из-за низкой цены биткойнов в начале 2015 года, но наша компания успешно прошла этот период, и теперь с ростом цены Биткойн мы можем получить хорошую прибыль для инвесторов по всему миру - каждый может присоединиться к нам и получить стабильный источник дохода.


Инвестиционные планы:

Мин. сумма: 10 $
Макс. сумма: 5000 $
Срок: Бессрочно
5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты

Мин. сумма: 5001 $
Макс. сумма: 25000 $
Срок: Бессрочно
10% Ежедневно
Депозит включен в выплаты

Мин. сумма: 25001 $
Макс. сумма: 100000 $
Срок: Бессрочно
15% Ежедневно
Депозит включен в выплаты



Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer, Advanced Cash



Партнерская программа:


Тех. характеристики проекта:

- Домен: NameCheap Inc., 2017-07-25 - 2019-07-25
- Хостинг: Namecheap
- SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-08-21 - 2018-08-21


Наш депозит (листинг)



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:36
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