Hashing Top Limited - hashtop.net

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт проекта: 22.08.17
О проекте (перевод):
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Лучшая добыча и обмен Биткойна необходимы для серьезного и профессионального персонала. Безопасность биткойнов должна быть безупречной, банковские отношения должны быть надежными. И прибыль должна быть способна умножаться на мощность добычи, которую мы имеем. Основанная на разработке новых алгоритмов и разработок майнинговых ферм, Hashing Top Limited стала мощной и надежной компанией для тысяч инвесторов. Cloud mining или облачное хеширование - это концепция, которая позволяет пользователям покупать интеллектуальную мощность оборудования, размещенного в удаленных центрах обработки данных. Некоторым компаниям пришлось закрыть из-за низкой цены биткойнов в начале 2015 года, но наша компания успешно прошла этот период, и теперь с ростом цены Биткойн мы можем получить хорошую прибыль для инвесторов по всему миру - каждый может присоединиться к нам и получить стабильный источник дохода.
Мин. сумма: 10 $
Макс. сумма: 5000 $
Срок: Бессрочно
5% Ежедневно
Депозит включен в выплаты
Мин. сумма: 5001 $
Макс. сумма: 25000 $
Срок: Бессрочно
10% Ежедневно
Депозит включен в выплаты
Мин. сумма: 25001 $
Макс. сумма: 100000 $
Срок: Бессрочно
15% Ежедневно
Депозит включен в выплаты
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money, Payeer, Advanced Cash
Партнерская программа:
Тех. характеристики проекта:
- Домен: NameCheap Inc., 2017-07-25 - 2019-07-25
- Хостинг: Namecheap
- SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited, valid: 2017-08-21 - 2018-08-21
Наш депозит (листинг)
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
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