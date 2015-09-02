Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 254 Благодарностей: 30 УГ: 1 КП: 0.104

Быть боссом - не значит быть эгоистом

У многих людей имеется мнение, что все богатые люди помешаны лишь на деньгах и своих целях. Давайте воспользуемся дедукцией. Если человек богатый, то у него скорее всего имеется какая-то команда рабочих. Следует, он скорее всего является чьим-то наставником и лидером. Но как человек, который занят лишь своими вопросами и целями, смог создать успешный бизнес со своей командой? Верно, никак, ибо это невозможно. Лидеры всегда должны развивать в себе чувства самоотверженности, щедрости и заботливости, если они действительно хотят достичь успеха. Верно, встречаются люди, которые смогли за короткие сроки создать какую-то команду и сделать с ее помощью деньги, но поверьте, подобный «коллектив» вряд ли и 2 года просуществует…



Вы либо становитесь добродушным человеком, который готов в любой момент помочь своим товарищам и кого действительно волнует жизнь других людей, либо обрекаете себя на звание бездушного человека — согласитесь, неприятная перспектива.



Акулы могучи лишь в океане — не в корпоративном мире





Акулы являются суровыми, кровожадными и иногда одинокими существами. Нет, в этом нет ничего плохого. Только мы ведь не акулы — мы люди. Люди не смогут достичь успеха, если они не будут доверять другим людям. Давайте разберемся, с чего начинали свой путь любые успешные компании.



Был амбициозный человек, который имел идею и хотел достигнуть успеха. Этот человек собрал компанию из единомышленников, которая со временем разрасталась и достигала новых вершин. И вот уже в команде не 10 человек, а, допустим, 1000 — это уже компания, хоть и не особо крупная. Для создателя этой компании его команда служит опорой. Если вы не будете в хороших отношениях со своей командой, то у вас под ногами будет зыбучий песок, который рано или поздно «загонит вас под землю». Но, если же вы будете относиться к своей команде, как к хорошим товарищам, то у вас под ногами будет бетонный фундамент, который со временем будет наращивать свои слои, тем самым поднимая вас все выше и выше.



Выбирайте в качестве фундамента своей компании только цемент, а не песок. То есть, общайтесь со своими подчиненными на равных. Ведите себя так, чтобы люди начали вас уважать. Помните, что истинное уважение не так уж и легко заслужить, но очень легко потерять.



Адам Грант — автор книги «Отдай и возьми», считает, что люди, которые относятся к другим с искренней добротой, с очень большой вероятностью достигают успеха в будущем. Предприниматели, готовые не только «брать», но и «отдавать», достигают успеха, ведь они знают, что хорошие деловые отношения строятся на положительных чертах общения, а не на страхе или высокомерии.



Подумайте о реальных примерах из своей жизни. Я, например, часто встречаюсь с людьми, которые знакомят меня с другими, не менее хорошими людьми, которые могут быть интересны для меня, что в итоге закончится хорошими деловыми, либо же просто дружескими отношениями. Не стоит предвзято относиться к тем людям, в чьих деяниях вы не уверены. Так же важно помнить, что если вы начали общаться с человеком и вас вдруг осенило, что он вам не интересен, то не нужно бояться прекратить с ним общение — в глупом ожидании нет смысла.



Многие говорят: «Он хороший человек, но мне с ним не интересно. Ну а сказать прямо ему я не могу — вдруг я ненароком причиню ему душевную боль?» Это не имеет никакого значения. Незаменимых людей нет, но а время, в конце концов, у каждого человека ограничено. Всегда делайте то, что нужно сделать, ведь «тянуть время» нет смысла.



Идеология вроде как не сложная: «Вы хорошо относитесь к достойным людям — они же в ответ хорошо относятся к вам». Вы боитесь, что не сможете найти время для того, чтобы помогать каждому своему сотруднику? Бред. Обратите свое внимание на нижеперечисленные советы, которые, возможно, смогут вам помочь.



Регулярно проводите время со своими сотрудниками вне рамках работы





Ваша команда должна понимать, что она ценна для вас. Да и к тому же, всем «работягам» нужно уметь отдыхать. Если вы будете периодически встречаться со своей командой вне рабочего времени, то это сделает ваши взаимоотношения лишь крепче и надежнее. Вы можете встречаться со своей командой в баре или же выезжать на природу. Если хотите, все можно сделать в более глобальной и деловой форме — организуйте бизнес-встречу или семинар.



Если ваша компания не имеет никаких проблем с деньгами и вы хотите как-то стимулировать развитие товарищеских отношений между работниками вашей компании, то вы обязательно должны придумать: где, когда и по какому поводу члены вашей компании будут встречаться вместе.



Исследования, проведенные специалистами-маркетологами гласят, что компании, в которых сотрудники имеют отличные взаимоотношения между собой, на 20 процентов превосходят своих конкурентов по показателям производительности. Разве существует лучший способ улучшить моральный дух своей компании, чем незабываемое групповое времяпровождение? Я думаю, что нет.



Помните, что у ваших работников тоже имеется личная жизнь





Независимо от того, какие хорошие работники вашей компании, они тоже люди. У них тоже есть семьи, они тоже устают, они тоже хотят иметь определенный баланс между своей личной жизнью и работой. Осознайте это и попытайтесь эксплуатировать своих работников не до такой степени, чтобы они забывали о своей личной жизни.



Гибкость на рабочем месте приводит к тому, что сотрудники вашей компании будут счастливыми и целенаправленными. Ваши работники должны иметь возможность отлучиться от работы, если у них вдруг произойдет какое-то ЧП. Работники, которые не будут филонить, но в то же время будут осознавать, что при необходимости они могут отлучиться от своей работы, являются двигателем вашей компании, ведь они действительно любят свою работу. Конечно, возможность создания гибкой системы зависит от того, о каком месте работы мы говорим, но все же, попытайтесь сделать еще что-то хорошее на благо удобства ваших работников.



Делайте подарки без рекламной символики вашей компании





Допустим, что вы захотели подарить что-то всем вашим сотрудникам. Запомните, что подарок должен быть полезным и функциональным. Ни в коем случае не делайте такие подарки своим сотрудникам, на которых изображен логотип вашей компании. С одной стороны, это какое-то воспоминание, мол, вам подарили такой хороший подарок от лица компании. Но ученые считают иначе.



Психологи из Университета Карнеги - Меллона говорят, что если подарок сам по себе хороший, то он не требует напоминания, кем он был подарен. Незабываемые вещи на то и незабываемые, ведь они не требуют напоминаний. А в подобной ситуации логотип вашей компании может сыграть не особо хорошую роль: «У получателя будет такое ощущение, что он, грубо говоря, получил очередную новостную рассылку» Получатель будет думать, что он не особо важен человеку, который отправил этот подарок, а это совсем ни к чему.



Вывод





Зачем стараться быть злым боссом, если у вас есть альтернатива по-лучше? Вместо того, чтобы упрекать ваших работников за каждое неправильное действие, которое они совершили, лучше похвалите и поблагодарите их за то, что они уже достигли. Вы не станете беднее от того, что лишний раз скажете: «Хорошая работа, приятель», но а взамен дадите еще одному своему работнику стремление двигаться вперед.



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru У многих людей имеется мнение, что все богатые люди помешаны лишь на деньгах и своих целях. Давайте воспользуемся дедукцией. Если человек богатый, то у него скорее всего имеется какая-то команда рабочих. Следует, он скорее всего является чьим-то наставником и лидером. Но как человек, который занят лишь своими вопросами и целями, смог создать успешный бизнес со своей командой? Верно, никак, ибо это невозможно. Лидеры всегда должны развивать в себе чувства самоотверженности, щедрости и заботливости, если они действительно хотят достичь успеха. Верно, встречаются люди, которые смогли за короткие сроки создать какую-то команду и сделать с ее помощью деньги, но поверьте, подобный «коллектив» вряд ли и 2 года просуществует…Вы либо становитесь добродушным человеком, который готов в любой момент помочь своим товарищам и кого действительно волнует жизнь других людей, либо обрекаете себя на звание бездушного человека — согласитесь, неприятная перспектива.Акулы являются суровыми, кровожадными и иногда одинокими существами. Нет, в этом нет ничего плохого. Только мы ведь не акулы — мы люди. Люди не смогут достичь успеха, если они не будут доверять другим людям. Давайте разберемся, с чего начинали свой путь любые успешные компании.Был амбициозный человек, который имел идею и хотел достигнуть успеха. Этот человек собрал компанию из единомышленников, которая со временем разрасталась и достигала новых вершин. И вот уже в команде не 10 человек, а, допустим, 1000 — это уже компания, хоть и не особо крупная. Для создателя этой компании его команда служит опорой. Если вы не будете в хороших отношениях со своей командой, то у вас под ногами будет зыбучий песок, который рано или поздно «загонит вас под землю». Но, если же вы будете относиться к своей команде, как к хорошим товарищам, то у вас под ногами будет бетонный фундамент, который со временем будет наращивать свои слои, тем самым поднимая вас все выше и выше.Выбирайте в качестве фундамента своей компании только цемент, а не песок. То есть, общайтесь со своими подчиненными на равных. Ведите себя так, чтобы люди начали вас уважать. Помните, что— автор книги «», считает, что люди, которые относятся к другим с искренней добротой, с очень большой вероятностью достигают успеха в будущем. Предприниматели, готовые не только «брать», но и «отдавать», достигают успеха, ведь они знают, что хорошие деловые отношения строятся на положительных чертах общения, а не на страхе или высокомерии.Подумайте о реальных примерах из своей жизни. Я, например, часто встречаюсь с людьми, которые знакомят меня с другими, не менее хорошими людьми, которые могут быть интересны для меня, что в итоге закончится хорошими деловыми, либо же просто дружескими отношениями. Не стоит предвзято относиться к тем людям, в чьих деяниях вы не уверены. Так же важно помнить, что если вы начали общаться с человеком и вас вдруг осенило, что он вам не интересен, то не нужно бояться прекратить с ним общение — в глупом ожидании нет смысла.Многие говорят: «Он хороший человек, но мне с ним не интересно. Ну а сказать прямо ему я не могу — вдруг я ненароком причиню ему душевную боль?» Это не имеет никакого значения. Незаменимых людей нет, но а время, в конце концов, у каждого человека ограничено. Всегда делайте то, что нужно сделать, ведь «тянуть время» нет смысла.Идеология вроде как не сложная: «Вы хорошо относитесь к достойным людям — они же в ответ хорошо относятся к вам». Вы боитесь, что не сможете найти время для того, чтобы помогать каждому своему сотруднику? Бред. Обратите свое внимание на нижеперечисленные советы, которые, возможно, смогут вам помочь.Ваша команда должна понимать, что она ценна для вас. Да и к тому же, всем «работягам» нужно уметь отдыхать. Если вы будете периодически встречаться со своей командой вне рабочего времени, то это сделает ваши взаимоотношения лишь крепче и надежнее. Вы можете встречаться со своей командой в баре или же выезжать на природу. Если хотите, все можно сделать в более глобальной и деловой форме — организуйте бизнес-встречу или семинар.Если ваша компания не имеет никаких проблем с деньгами и вы хотите как-то стимулировать развитие товарищеских отношений между работниками вашей компании, то вы обязательно должны придумать: где, когда и по какому поводу члены вашей компании будут встречаться вместе.Исследования, проведенные специалистами-маркетологами гласят, что. Разве существует лучший способ улучшить моральный дух своей компании, чем незабываемое групповое времяпровождение? Я думаю, что нет.Независимо от того, какие хорошие работники вашей компании, они тоже люди. У них тоже есть семьи, они тоже устают, они тоже хотят иметь определенный баланс между своей личной жизнью и работой. Осознайте это и попытайтесь эксплуатировать своих работников не до такой степени, чтобы они забывали о своей личной жизни.Гибкость на рабочем месте приводит к тому, что сотрудники вашей компании будут счастливыми и целенаправленными. Ваши работники должны иметь возможность отлучиться от работы, если у них вдруг произойдет какое-то ЧП. Работники, которые не будут филонить, но в то же время будут осознавать, что при необходимости они могут отлучиться от своей работы, являются двигателем вашей компании, ведь они действительно любят свою работу. Конечно, возможность создания гибкой системы зависит от того, о каком месте работы мы говорим, но все же,Допустим, что вы захотели подарить что-то всем вашим сотрудникам. Запомните, что подарок должен быть полезным и функциональным. Ни в коем случае не делайте такие подарки своим сотрудникам, на которых изображен логотип вашей компании. С одной стороны, это какое-то воспоминание, мол, вам подарили такой хороший подарок от лица компании. Но ученые считают иначе.Психологи из Университета Карнеги - Меллона говорят, что если подарок сам по себе хороший, то он не требует напоминания, кем он был подарен. Незабываемые вещи на то и незабываемые, ведь они не требуют напоминаний. А в подобной ситуации логотип вашей компании может сыграть не особо хорошую роль: «У получателя будет такое ощущение, что он, грубо говоря, получил очередную новостную рассылку» Получатель будет думать, что он не особо важен человеку, который отправил этот подарок, а это совсем ни к чему.Зачем стараться быть злым боссом, если у вас есть альтернатива по-лучше? Вместо того, чтобы упрекать ваших работников за каждое неправильное действие, которое они совершили, лучше похвалите и поблагодарите их за то, что они уже достигли. Вы не станете беднее от того, что лишний раз скажете: «Хорошая работа, приятель», но а взамен дадите еще одному своему работнику стремление двигаться вперед.-------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат