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Ищу инвесторов-партнеров на фондовом рынке

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Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
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Старый Сегодня, 10:59
#1
Любитель
 
Имя: Владислав
Пол: Мужской
Адрес: Саранск
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 201
Благодарностей: 19
УГ: 3
КП: 0.034
Ищу инвесторов-партнеров на фондовом рынке
Я занимаюсь инвестированием в облигации федерального займа и российские компании через облигации и акции . Это консервативная стратегия, которая приносит около 20-30 процентов годовых без просадок.

По большому счету инвестор мне не нужен, я сам сохраняю и приумножаю свои денежные средства и это моя цель. Проблема в том, что я не располагаю соответствующей суммой, чтобы мог позволить себе заниматься этим не отрываясь на работу, поэтому я решил,что если найду людей, которые хотят зарабатывать вместе со мной, то благодаря комиссии с их сделок смогу заниматься тем что мне нравится и не ходить на работу каждый день.

Я хочу предложить вам то, что вы можете делать и без меня. Покупать облигации и акции надежных компаний с целью извлечения прибыли без рисков выше банковского депозита не так сложно, но требует некоторое время для поиска интересных бумаг в данное конкретное время. Я же выполню за вас эту работу.

Никаких денег лично от вас ко мне переходить не будет, вы просто можете подключить автокопирование моих сделок на ваши счета. Счет у меня в компании Финам. Для инвестирования в фондовый рынок я не вижу других компаний в принципе.

На все вопросы с удовольствием отвечу по телефону, скайп, электронной почте или личной встрече.

Мои контакты


электронный адрес vladsaransk@mail.ru
Личный блог блогчастногоинвестора.рф
__________________
Блог частного инвестора
vladtrchkv вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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