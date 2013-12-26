Ищу инвесторов-партнеров на фондовом рынке

Я занимаюсь инвестированием в облигации федерального займа и российские компании через облигации и акции . Это консервативная стратегия, которая приносит около 20-30 процентов годовых без просадок.
По большому счету инвестор мне не нужен, я сам сохраняю и приумножаю свои денежные средства и это моя цель. Проблема в том, что я не располагаю соответствующей суммой, чтобы мог позволить себе заниматься этим не отрываясь на работу, поэтому я решил,что если найду людей, которые хотят зарабатывать вместе со мной, то благодаря комиссии с их сделок смогу заниматься тем что мне нравится и не ходить на работу каждый день.
Я хочу предложить вам то, что вы можете делать и без меня. Покупать облигации и акции надежных компаний с целью извлечения прибыли без рисков выше банковского депозита не так сложно, но требует некоторое время для поиска интересных бумаг в данное конкретное время. Я же выполню за вас эту работу.
Никаких денег лично от вас ко мне переходить не будет, вы просто можете подключить автокопирование моих сделок на ваши счета. Счет у меня в компании Финам. Для инвестирования в фондовый рынок я не вижу других компаний в принципе.
На все вопросы с удовольствием отвечу по телефону, скайп, электронной почте или личной встрече.
Мои контакты
электронный адрес vladsaransk@mail.ru
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