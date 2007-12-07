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Счет Aero:3378216 (Share4You)

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Счет Aero:3378216 (Share4You)
  1. Название счета: Aero - 3378216 [Share4You]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 29.01.2017
    • Валюта счета: USD
    • Максимальная просадка: 18%
    • Средства управляющего: 130 USD
    • Минимальный депозит для участия: 44 USD
    • Тип счета: Cent - USD

  3. Показатели сделок:
    • Средние показатели:
      • Процент прибыльных сделок 71.28%
      • Средства подписчиков: $87990
    • Максимальная прибыльная сделка: -
    • Максимальная убыточная сделка: -


  4. Вознаграждение управляющего: 8$ за лот

  5. Манименеджмент: максимальная просадка - 18%

  6. Торговая стратегия:
    Скальпинг с элементами мартингейла. Минимальный депозит - 30$ на каждые 0,01 лота.

  7. Контактная информация: Связь через сайт: https://www.share4you.com/ru/master/3378216/Cent5/

  8. Другие счета трейдера: Не указано

  9. Вклад:
    Будет предоставлен в начале торговой недели


    Результаты
    • Результат: [04.09.2017 - 09.09.2017] : 3,01%
    • Результат: [28.08.2017 - 02.09.2017] : 3,81%
    • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 18,11%
    • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -1,32%
    • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 8,77%
    • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 11,23%
    • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 6,78%
    • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 47,14%
    • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 21,71%
    • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 11,97%
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