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Сегодня, 11:36
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#1
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Главный модератор
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,702
Благодарностей: 6,416
УГ: 2
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Счет Aero:3378216 (Share4You)
- Название счета: Aero - 3378216 [Share4You]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 29.01.2017
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 18%
- Средства управляющего: 130 USD
- Минимальный депозит для участия: 44 USD
- Тип счета: Cent - USD
- Показатели сделок:
- Средние показатели:
- Процент прибыльных сделок 71.28%
- Средства подписчиков: $87990
- Максимальная прибыльная сделка: -
- Максимальная убыточная сделка: -
- Вознаграждение управляющего: 8$ за лот
- Манименеджмент: максимальная просадка - 18%
- Торговая стратегия:
Скальпинг с элементами мартингейла. Минимальный депозит - 30$ на каждые 0,01 лота.
- Контактная информация: Связь через сайт: https://www.share4you.com/ru/master/3378216/Cent5/
- Другие счета трейдера: Не указано
- Вклад:
Будет предоставлен в начале торговой недели
- Результат: [04.09.2017 - 09.09.2017] : 3,01%
- Результат: [28.08.2017 - 02.09.2017] : 3,81%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 18,11%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -1,32%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 8,77%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 11,23%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 6,78%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 47,14%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 21,71%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 11,97%
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Сегодня, 11:36
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