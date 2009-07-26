Акция! Кошелек + Бесплатная карта Bitcoin

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Старый Сегодня, 06:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 25.08.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.000
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Что нужно для получения бесплатной карты биткоин?

Надо пройти процесс верификации пользователя в разделе настройки (обычно сутки)
Заказываем карту биткоин в той валюте которая вам удобна, в моем случае это евро.
На процессе заказа в последнем пункте checkout вводим промо код: CONTACTLESS-VIP-EURO
Если вам нужен промо код для долларовой карточки биткоин, просим его у суппорта, ответят вам быстро либо через сайт либо через мобильное приложение.

Данная карта является полноценной дебетовой картой VISA . Ей можно расплачиваться везде где принимают VISA, а так же можно снимать деньги в банкомате.

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Метки
биткоин, карта
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