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Gold Bitcoin Cc Ltd - Goldbitcoin.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:34
#1
Топ Мастер
 
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КП: 0.001
Gold Bitcoin Cc Ltd - Goldbitcoin.cc
Я не админ/владелец проекта

Старт 7 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: GoldBitcoin.cc




Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GOLD BITCOIN CC LTD

GOLD BITCOIN CC LTD является инвестиционной компанией cryptocurrency, созданной в 2017 году. Мы находимся в Лондоне и имеем в наших профессиональных специалистов по инвестициям из многих отраслей: от передовых компьютерных технологий до инженерных. Наши эксперты в области инвестиций имеют большой опыт использования всех методов криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос, который у вас есть о разработке Bitcoin. Как компания по добыче Bitcoin, у нас есть только одна цель: предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать хорошие инвестиционные решения. Мы тщательно разработали и подготовили автоматизированную платформу, а также получили необходимый опыт. Если вы выберете нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших трейдеров и финансовых экспертов.

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Gold Bitcoin Cc Ltd


Мой вклад:
Цитата:
Date: 10.09.2017 03:53:11 (UTC+3)
Payment date: 10.09.2017 03:53:52 (UTC+3)
Recipient: goldbitcoin.cc / goldbitcoin.cc [complain]
Comments: Deposit to www.goldbitcoin.cc User List4Hyip_com
Order ID: X46887JZVOSZD9NQFV4P4PGHI4N5AWJG
Payeer ID: 49044431
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Старый Сегодня, 05:47
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
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Инвестирую в: Интернет-биржи
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Re: Gold Bitcoin Cc Ltd - Goldbitcoin.cc
О боже, да скока можно юзать этот дизайн. Скамеры, шлакеры, поимейте совесть в конце то концов.
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