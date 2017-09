List4Hyip Топ Мастер

Пол: Женский Регистрация: 06.08.2010 Сообщений: 39,525 Благодарностей: 1,780 УГ: 18 КП: 0.001

Gold Bitcoin Cc Ltd - Goldbitcoin.cc Я не админ/владелец проекта



Старт 7 Sep. 2017



Принимает:BTC



Новый проект:









Легенда(google перевод):

Цитата: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В GOLD BITCOIN CC LTD



GOLD BITCOIN CC LTD является инвестиционной компанией cryptocurrency, созданной в 2017 году. Мы находимся в Лондоне и имеем в наших профессиональных специалистов по инвестициям из многих отраслей: от передовых компьютерных технологий до инженерных. Наши эксперты в области инвестиций имеют большой опыт использования всех методов криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос, который у вас есть о разработке Bitcoin. Как компания по добыче Bitcoin, у нас есть только одна цель: предоставить удобную для инвесторов инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам принимать хорошие инвестиционные решения. Мы тщательно разработали и подготовили автоматизированную платформу, а также получили необходимый опыт. Если вы выберете нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших трейдеров и финансовых экспертов.

Тарифные планы:

Цитата: 5% ПРИБЫЛЬ ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Минимум: 25 долларов США Максимум: 2999 долларов США



ДЕПОЗИТ 10% ПРИБЫЛЬ ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Минимум: $ 3000 Максимум: $ 9999



ДЕПОЗИТ 15% ПРИБЫЛЬ ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА

Минимум: 10 000 долларов США Максимум: 200 000 долларов США

Gold Bitcoin Cc Ltd





Мой вклад:

Цитата:

Payment date: 10.09.2017 03:53:52 (UTC+3)

Recipient: goldbitcoin.cc / goldbitcoin.cc [complain]

Comments: Deposit to

Order ID: X46887JZVOSZD9NQFV4P4PGHI4N5AWJG

Payeer ID: 49044431

Payment system: Payeer

Amount: 100.00 USD Date: 10.09.2017 03:53:11 (UTC+3)Payment date: 10.09.2017 03:53:52 (UTC+3)Recipient: goldbitcoin.cc / goldbitcoin.cc [complain]Comments: Deposit to www.goldbitcoin.cc User List4Hyip_comOrder ID: X46887JZVOSZD9NQFV4P4PGHI4N5AWJGPayeer ID: 49044431Payment system: PayeerAmount: 100.00 USD Старт 7 Sep. 2017Принимает:BTCНовый проект: GoldBitcoin.cc Легенда(google перевод):Мой вклад:

|

List4HYIP.com -Upto 600% RCB __________________ FatFunds || CoinTower Limited