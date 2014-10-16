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80% жителей ОАЭ оценивают своё финансовое положение на "отлично"



Арабское онлайн-издание "



А вообще граждане этой страны сейчас большие оптимисты и практически поголовно уверены, что их финансовое положение, если в ближайшие годы не вырастет, то уж точно нисколько не ухудшится.



Также результаты этого опроса показали, что 90% граждан ОАЭ оказывают финансовую поддержку своим детям или родителям и в этом плане страна занимает 2-е место в мире. А ещё выяснилось, что только чуть более 20% граждан ОАЭ написали завещание - видимо большинство хочет жить очень долго и счастливо, поэтому этот вопрос их не сильно беспокоит.



Господин Накаджима, который является руководителем департамента по благосостоянию и управлению капиталом в странах Ближнего Востока и севера Африки в упомянутом банке HSBC, утверждает ситуация с оказанием материальной поддержки своим родителям и детям со стороны эмиратцев вполне объяснима и связано это с семейными традициями этой арабской страны. Если коротко, то так здесь просто принято поступать.



К его словам также присоединяется и господин Вальрани, управляющий директор большой дубайской компании Al Shirawi Group - мол такова традиция, ведь тот кто хорошо зарабатывает просто обязан помогать своим престарелым родителям и детям.



Кроме того, он поясняет, что уровень высокого финансового оптимизма среди граждан его страны для него отнюдь не удивителен. Он предлагает взглянуть на достижения экономики ОАЭ, да и вообще, именно в этой точке мира ранее были созданы все условия для свободного ведения бизнеса, а еще была отстроена инфраструктура мирового класса, введены в строй самые современные воздушные гавани - ну как здесь не жить и не радоваться, ведь недовольных в стране очень мало, да и им власти стараются всегда всячески помочь. Но в целом народ живёт здесь ради жизни, а не ради выживания или жалкого существования. И власти страны активно способствуют этому.



Одновременно, банк HSBC напоминает, что в мире только около половины людей в состоянии оказывать финансовую поддержку своим детям, родителям преклонных лет или содержать свою вторую половинку. В ОАЭ с этими показателями всё гораздо лучше, ведь эта страна сейчас просто процветает и ясно почему это именно так.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b4788cc3e9b Арабское онлайн-издание " Khaleej Times " сообщило о результатах недавнего опроса проведенного под эгидой авторитетного британского банка HSBC, согласно которого 80% граждан Объединенных Арабских Эмиратов оценивают своё нынешнее финансовое положение практически на оценку "отлично", т.е. они очень довольны им. Между тем, во всем остальном мире этот показатель не превышает и 65%.А вообще граждане этой страны сейчас большие оптимисты и практически поголовно уверены, что их финансовое положение, если в ближайшие годы не вырастет, то уж точно нисколько не ухудшится.Также результаты этого опроса показали, что 90% граждан ОАЭ оказывают финансовую поддержку своим детям или родителям и в этом плане страна занимает 2-е место в мире. А ещё выяснилось, что только чуть более 20% граждан ОАЭ написали завещание - видимо большинство хочет жить очень долго и счастливо, поэтому этот вопрос их не сильно беспокоит.Господин Накаджима, который является руководителем департамента по благосостоянию и управлению капиталом в странах Ближнего Востока и севера Африки в упомянутом банке HSBC, утверждает ситуация с оказанием материальной поддержки своим родителям и детям со стороны эмиратцев вполне объяснима и связано это с семейными традициями этой арабской страны. Если коротко, то так здесь просто принято поступать.К его словам также присоединяется и господин Вальрани, управляющий директор большой дубайской компании Al Shirawi Group - мол такова традиция, ведь тот кто хорошо зарабатывает просто обязан помогать своим престарелым родителям и детям.Кроме того, он поясняет, что уровень высокого финансового оптимизма среди граждан его страны для него отнюдь не удивителен. Он предлагает взглянуть на достижения экономики ОАЭ, да и вообще, именно в этой точке мира ранее были созданы все условия для свободного ведения бизнеса, а еще была отстроена инфраструктура мирового класса, введены в строй самые современные воздушные гавани - ну как здесь не жить и не радоваться, ведь недовольных в стране очень мало, да и им власти стараются всегда всячески помочь. Но в целом народ живёт здесь ради жизни, а не ради выживания или жалкого существования. И власти страны активно способствуют этому.Одновременно, банк HSBC напоминает, что в мире только около половины людей в состоянии оказывать финансовую поддержку своим детям, родителям преклонных лет или содержать свою вторую половинку. В ОАЭ с этими показателями всё гораздо лучше, ведь эта страна сейчас просто процветает и ясно почему это именно так.Специально для mmgp.ru

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