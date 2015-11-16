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Внешэкономбанк назначил девятиклассника руководить новым отделом тинейджеров

В эту субботу, 9 сентября, в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" (Москва) состоялся фестиваль молодых дарований под названием Maker Faire, на котором глава Внешэкономбанка (ВЭБ) г-н Горьков подтвердил, что в ВЭБе на прошлой неделе был открыт специальный отдел тинейджеров связанный с блокчейном и другими современными технологическими инновациями.



В этом отделе будут трудиться (правда пока в основном на удаленной основе) подростки начиная с 14 лет и государственный банк перед ними ставит задачу собирать знания об инновационных IT-технологиях, развивать различные блокчейны для их дальнейшего использования в госорганизациях, а также проводить обучение криптографии. Из взрослых в этом центре будут работать IT-специалисты по блокчейн-системе Эфириум и Exonum.



Глава ВЭБа недавно дал своё согласие на открытие такого подросткового отдела в банке ради задела на будущее, т.к. уже сейчас ясно, что после блокчейна наступит эра квантовых технологий (это может случится даже уже через несколько лет) и тогда во весь рост встанет проблема создания подходящего алгоритма для квантового компьютера и поэтому для её решения надо готовится уже сейчас и молодые дарования вполне смогут решать уже какую-то часть конкретных задач по этой теме. Между прочим, за выполненную работу банк будет платить ребятам соответствующее достойное вознаграждение.



Между тем в этой новой для банка сфере очень важен поиск новых молодых лидеров, которые будут выступать в качестве активных локомотивов этого процесса и своим ярким примером "зажигать" остальных своих сверстников. По словам Сергея Горькова такие личности, конечно в России имеются и руководство банка знает о них. Эти ребята своими IT-достижениями уже зарекомендовали себя с положительной стороны и ВЭБ решил оказать некоторым из них своё доверие и самых активных банк приглашает даже поработать руководителями среднего звена.



Например, буквально на этой неделе, г-н Горьков подписал приказ назначить 15-летнего школьника Никиту Мусалова соруководителем только что открывшегося отдела тинейджеров в этом банке. Сообщается, что этот отдел вошёл в так называемый блокчейн-центр ВЭБа (или ещё это называется "блокчейн-коммуна").



Так почему столь молодому человеку было доверена столь высокая должность в этом банке? Да всё вообщем-то просто - Никита одаренный парень и учится в специальном интернате No 16 города Москвы в классе с математическим уклоном. Этим летом он завоевал приз хакатона за разработку и запуск мультимедийного образовательного контента. Он уже создал обучающее приложение по криптографии и после этого он был приглашен на работу в качестве преподавателя криптографии для детей, которые будут изучать блокчейн в проекте "Кибер Россия".



Как утверждает сам Никита, программирование вот уже как несколько лет является его основным увлечением и как он говорит - сейчас все крупные компании мира связаны с IT-миром, будь то Гугл, Самсунг, Майкрософт или тот же Эпл. И конечно, поступать он собрался в один из самых лучших вузов страны и вне сомнения, с таким уже солидным послужным списком, как работа в ВЭБе, сделает он это без особого труда, ведь в таланте и способностях явно ему не откажешь. А ещё здесь отрадно заметить, что руководство госбанка хорошо осознает перспективы технологии блокчейн в современном мире и не сидит сложа руки, а предпринимает реальные шаги, чётко понимая, что вложив сейчас в молодое поколение, в будущем всё это окупится многократно.



Специально для форума mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b4666861ad7 В эту субботу, 9 сентября, в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС" (Москва) состоялся фестиваль молодых дарований под названием Maker Faire, на котором глава Внешэкономбанка (ВЭБ) г-н Горьков подтвердил, что в ВЭБе на прошлой неделе был открыт специальный отдел тинейджеров связанный с блокчейном и другими современными технологическими инновациями.В этом отделе будут трудиться (правда пока в основном на удаленной основе) подростки начиная с 14 лет и государственный банк перед ними ставит задачу собирать знания об инновационных IT-технологиях, развивать различные блокчейны для их дальнейшего использования в госорганизациях, а также проводить обучение криптографии. Из взрослых в этом центре будут работать IT-специалисты по блокчейн-системе Эфириум и Exonum.Глава ВЭБа недавно дал своё согласие на открытие такого подросткового отдела в банке ради задела на будущее, т.к. уже сейчас ясно, что после блокчейна наступит эра квантовых технологий (это может случится даже уже через несколько лет) и тогда во весь рост встанет проблема создания подходящего алгоритма для квантового компьютера и поэтому для её решения надо готовится уже сейчас и молодые дарования вполне смогут решать уже какую-то часть конкретных задач по этой теме. Между прочим, за выполненную работу банк будет платить ребятам соответствующее достойное вознаграждение.Между тем в этой новой для банка сфере очень важен поиск новых молодых лидеров, которые будут выступать в качестве активных локомотивов этого процесса и своим ярким примером "зажигать" остальных своих сверстников. По словам Сергея Горькова такие личности, конечно в России имеются и руководство банка знает о них. Эти ребята своими IT-достижениями уже зарекомендовали себя с положительной стороны и ВЭБ решил оказать некоторым из них своё доверие и самых активных банк приглашает даже поработать руководителями среднего звена.Например, буквально на этой неделе, г-н Горьков подписал приказ назначить 15-летнего школьника Никиту Мусалова соруководителем только что открывшегося отдела тинейджеров в этом банке. Сообщается, что этот отдел вошёл в так называемый блокчейн-центр ВЭБа (или ещё это называется "блокчейн-коммуна").Так почему столь молодому человеку было доверена столь высокая должность в этом банке? Да всё вообщем-то просто - Никита одаренный парень и учится в специальном интернате No 16 города Москвы в классе с математическим уклоном. Этим летом он завоевал приз хакатона за разработку и запуск мультимедийного образовательного контента. Он уже создал обучающее приложение по криптографии и после этого он был приглашен на работу в качестве преподавателя криптографии для детей, которые будут изучать блокчейн в проекте "Кибер Россия".Как утверждает сам Никита, программирование вот уже как несколько лет является его основным увлечением и как он говорит - сейчас все крупные компании мира связаны с IT-миром, будь то Гугл, Самсунг, Майкрософт или тот же Эпл. И конечно, поступать он собрался в один из самых лучших вузов страны и вне сомнения, с таким уже солидным послужным списком, как работа в ВЭБе, сделает он это без особого труда, ведь в таланте и способностях явно ему не откажешь. А ещё здесь отрадно заметить, что руководство госбанка хорошо осознает перспективы технологии блокчейн в современном мире и не сидит сложа руки, а предпринимает реальные шаги, чётко понимая, что вложив сейчас в молодое поколение, в будущем всё это окупится многократно.Специально для форума mmgp.ru

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