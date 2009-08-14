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uptocrypto.com - Uptocrypto

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:16
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.06.2015
Сообщений: 904
Благодарностей: 142
УГ: 0
КП: 0.253
uptocrypto.com - Uptocrypto
Я НЕ АДМИН

Старт 10.08.2017



UPTOCRYPTO является зарегистрированной компанией в Белизе, генеральным директором которого является Крис Лусакивана, специалист, специализирующийся на криптографии и специализирующейся на этом рынке.

Компания предоставляет 2 основные услуги:

1. Торговля криптовалютами(Доверительное управление от 0,5% до 1% по торговым дням).
2. Сигналы и информация через мобильное приложение для тех, кто хочет торговать самостоятельно(Абонплата 50Дол в мес).



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ = Наши трейдеры увеличат ваши деньги.

$ 25 - рентабельность инвестиций 110%
$ 75 - рентабельность инвестиций 120%
$ 200 - рентабельность инвестиций 130%
$ 500 - рентабельность инвестиций 140%
$ 1500 - рентабельность инвестиций 150%
$ 5000 - рентабельность инвестиций 160%

Доходность 5 дней / 7. Это означает, что вы получите только ежедневный бонус за торги с понедельника по пятницу.

Ежедневный бонус: в среднем от 0,5% до 1% / день (это может быть меньше или больше в зависимости от наших ежедневных результатов).

МАРКЕТИНГ ПЛАН

1. Реферальный бонус - Получите 10% от всех прямых покупок ваших партнеров за день.
2. Бинарный бонус. Получите 10% от общей суммы всех покупок за день на слабой стороне. Предел повышения / снятия: 1000 долларов США в день.
3. Остаточный бонус - каждый партнер может заработать до 5 раз больше своих инвестиций. Когда ваш рефералы инвестирует 1000 долларов США. Когда он зарабатывает 5000 долларов прибыли, накопленной с различными источниками компенсации, его пакет истекает. Как только он купит новый пакет, вы снова получите свои бинарные бонусы.
4. Бонус за карьеру (бонус в размере от 50 до 100 000 долларов США)

Бонус карьеры:

Уровень Бронза:
Оборот команды:
$ 1000
Бонус: 50 долларов США

Уровень Серебро
Оборот команды: 5000 долларов США
Бонус: 150 долларов США

Уровень Золото:
Оборот команды: 25 000 долларов США
Бонус: 250 долларов США

Уровень Платина:
Оборот команды: 100 000 долларов США
Бонус: 1000 $

Уровень Изумруд:
Оборот команды: 500 000 долларов США
Бонус: 5000 долларов США

Уровень Бриллиант:
Оборот команды: $ 1000000
Бонус:
10 000 долларов США

Уровень Черный Бриллиант
Оборот команды: 500 000 долларов США
Бонус: $ 50000

Уровень Рубин:
Оборот команды: $ 10000000
Бонус: 100 000 долларов США

Техчасть:

Домен: NameCheap Inc., 2017-07-02 - 2018-07-02
Хостинг: CloudFlare
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2017-07-20 - 2018-01-26
Скрипт: не определен

Информация о оплате:

Минимальный вывод: 10 долларов США

Минимальные инвестиции: 25 долларов США

4% в качестве платы за каждый вывод

Платежные системы:

Payeer, BitCoin, Advcash и QIWI Wallet.

Наш вклад:



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Старый Сегодня, 00:37
#2
Топ Мастер
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 5,714
Благодарностей: 2,393
УГ: 3
КП: 0.375
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: uptocrypto.com - Uptocrypto
Хм..м напомнило Yesmybitcoin .. очень похоже по маркетингу, только здесь больше фишек для рефоводов, в принципе в нем только рефоводы и заработали хорошо .. инвесторов он прокатил.. фактически
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xdendi на форуме  
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