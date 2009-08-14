uptocrypto.com - Uptocrypto

Я НЕ АДМИН
Старт 10.08.2017
UPTOCRYPTO является зарегистрированной компанией в Белизе, генеральным директором которого является Крис Лусакивана, специалист, специализирующийся на криптографии и специализирующейся на этом рынке.
Компания предоставляет 2 основные услуги:
1. Торговля криптовалютами(Доверительное управление от 0,5% до 1% по торговым дням).
2. Сигналы и информация через мобильное приложение для тех, кто хочет торговать самостоятельно(Абонплата 50Дол в мес).
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАКЕТЫ
= Наши трейдеры увеличат ваши деньги.
$ 25 - рентабельность инвестиций 110%
$ 75 - рентабельность инвестиций 120%
$ 200 - рентабельность инвестиций 130%
$ 500 - рентабельность инвестиций 140%
$ 1500 - рентабельность инвестиций 150%
$ 5000 - рентабельность инвестиций 160%
Доходность 5 дней / 7. Это означает, что вы получите только ежедневный бонус за торги с понедельника по пятницу.
Ежедневный бонус: в среднем от 0,5% до 1% / день (это может быть меньше или больше в зависимости от наших ежедневных результатов).
МАРКЕТИНГ ПЛАН
1. Реферальный бонус - Получите 10% от всех прямых покупок ваших партнеров за день.
2. Бинарный бонус. Получите 10% от общей суммы всех покупок за день на слабой стороне. Предел повышения / снятия: 1000 долларов США в день.
3. Остаточный бонус - каждый партнер может заработать до 5 раз больше своих инвестиций. Когда ваш рефералы инвестирует 1000 долларов США. Когда он зарабатывает 5000 долларов прибыли, накопленной с различными источниками компенсации, его пакет истекает. Как только он купит новый пакет, вы снова получите свои бинарные бонусы.
4. Бонус за карьеру (бонус в размере от 50 до 100 000 долларов США)
Бонус карьеры:
Уровень Бронза:
Оборот команды:
$ 1000
Бонус: 50 долларов США
Уровень Серебро
Оборот команды: 5000 долларов США
Бонус: 150 долларов США
Уровень Золото:
Оборот команды: 25 000 долларов США
Бонус: 250 долларов США
Уровень Платина:
Оборот команды: 100 000 долларов США
Бонус: 1000 $
Уровень Изумруд:
Оборот команды: 500 000 долларов США
Бонус: 5000 долларов США
Уровень Бриллиант:
Оборот команды: $ 1000000
Бонус:
10 000 долларов США
Уровень Черный Бриллиант
Оборот команды: 500 000 долларов США
Бонус: $ 50000
Уровень Рубин:
Оборот команды: $ 10000000
Бонус: 100 000 долларов США
Техчасть:
Домен: NameCheap Inc., 2017-07-02 - 2018-07-02
Хостинг: CloudFlare
SSL: PositiveSSL Multi-Domain COMODO CA Limited, valid: 2017-07-20 - 2018-01-26
Скрипт: не определен
Информация о оплате:
Минимальный вывод: 10 долларов США
Минимальные инвестиции: 25 долларов США
4% в качестве платы за каждый вывод
Платежные системы:
Payeer, BitCoin, Advcash и QIWI Wallet.
Наш вклад:
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