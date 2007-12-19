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[ICO] Ethbet 17.09-17.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Вчера, 23:43
#1
Форекс-блогер
 
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[ICO] Ethbet 17.09-17.10.2017
О проекте

Ethbet является децентрализованной, одноранговой, и доказуемо честной игрой на основе Эфириума вне границ казино.
Игроки не должны платить за услуги казино, если нет казино.



Даже самые популярные игры на основе криптовалют требуют казино сборов в 1% или более. Этот сбор за казино снимается с каждой ставкой, которую делает игрок немедленно, гарантируя, что игроки теряют свои деньги каждый раз. Ethbet решает эту проблему путем удаления полностью сборов за казино, позволяя игрокам делать ставки друг против друга.

Последний шаг в эволюции онлайн азартных игр.

С появлением криптовалют, варианты онлайн азартные игры значительно улучшились за последние десятилетия. Сборы казино стали ниже, барьеры для входа на рынок сократились, и доказуемая справедливость была реализована. Но даже с этими улучшениями, во всех форма азартных игр игроков заставляют платить казино сбору для получения доступа к централизованной партии, даже игроки делают ставки друг против друга. Следующий шаг в этой прогрессии убрать все казино сборы. С сетевым эффектом, Ethbet предложит казино сбры ниже, чем любой конкурент. Любой игрок, который желает максимизировать свой ожидаемый доход рационально решит использовать Ethbet, чем другие менее выгодные альтернативы.

Информация по ICO

Старт ICO - 17 сентября.
Окончание ICO - 17 октября.

Продолжительность - 4 недели.

Ethbet ICO намечено на 17 сентября, 2017, 8 вечера по Гринвичу. Оно продлится ровно четыре недели после запуска.

Символ токена для Ethbet - EBET.

Общая сумма выпущенных токенов устанавливается в 10,000,000 EBET.

Из них:

80% токенов доступны на ICO
5% токенов выделено для Баунти/сообщества
5% токенов выделено для партнеров
10% выделено для Ethbet.

EBET токены, выделенные для Ethbet будут заблокированы на 6 месяцев, гарантируя, что это в наших интересах, чтобы Ethbet добился успеха. В дополнение к этому, все не проданные токены будут уничтожены после проведения ICO, чтобы предотвратить размывание токенов.

Максимальное количество токенов, выпущенных для продажи - 8,000,000 токенов.

Первоначальный курс составляет 1500 EBET на 1 ЕТН.

После того, как все токены будут проданы, ICO закроется для новых инвесторов после сбора 5333 ETH. Это жесткое ограничение гарантирует, что мы не будем пере финансировать, а наши держатели токенов будут владеть большой долей EBET.


Базовый курс составляет 1000 EBET на 1 ЕТН.

Первым инвестором будут перечислены бонусы, согласно следующей таблицы.

Период Bonus Курс
Первый день - Bonus +50% 1,500 EBET = 1 ETH
Первая неделя - Bonus +40% 1,400 EBET = 1 ETH
Вторая неделя - Bonus +30% 1,300 EBET = 1 ETH
Третья недля - Bonus +25% 1,250 EBET = 1 ETH
Последняя недля - Bonus +15% 1,150 EBET = 1 ETH

В Ethbet токены полностью совместимы с ERC20, гарантируя, что они будут поддерживаться большим количеством кошельков и бирж.

Дополнительные токены не будут созданы после ICO, а не проданные токены будут уничтожены, чтобы предотвратить размывание токенов.


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