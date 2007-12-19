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[ICO] [Bounty] Acebusters 21.09-21.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Форекс-блогер
 
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[ICO] [Bounty] Acebusters 21.09-21.10.2017


О проекте

Децентрализованная платформа для покера на Ethereum blockchain

Покер идеально подходит для Эфириума. Из-за большого количества скамеров и прочих мошенников на рынке, доверие к отрасли упало. Acebusters предлагает огромные возможности, чтобы применить технологию blockchain, чтобы восстановить разрушенную систему и поднять доверие к онлайн покеру. Добавьте к этому команду энтузиастов новаторов из блокчейна и покерного мира, тех, кто действительно хочет сделать это, приходите и присоединяйтесь к нам!

Продукт

Май 2017 года. Окончание реализации бета версии.

Фиксация последней решающей ошибки в нашей игре на логику и улучшение работы пользователей с небольшой группой преданных тестеров.

Июнь 2017 года. Установка публичной бета версии.

Теперь каждый имеет доступ к нашей бета версии. Мы сможем получить ценную информацию и обратную связь за этот период. Смарт-контракты будут тщательно проверены. Это все еще происходит на testnet Эфириума.

Информация по ICO

Старт ICO - 21 сентября.
Окончание ICO - 21 октября.

Acebusters является децентрализованной приложением для игры покер (Dapp), работающим на Ethereum blockchain. Мы стремимся сделать онлайн покер удовольствием и более выгодным для игроков путем создания децентрализованной, инновационный системы двух видов токенов.

Почему 2 вида токенов?

Ни один игрок не хочет выиграть, но при этом потерять свои деньги из-за волатильности рынка, верно? В то же время мы хотим, чтобы инвесторы участвовать в успехе Dapp. Встречаются Nutz and Power.

Виды токенов:

Наименование:
1. NUTZ (NTZ)
2. POWER (ABP)

NUTZ (NTZ)
Валюта для игры, ставок и банкролл
Токены игроков, позволяющие присоединиться к таблицам и защищают банкролл игроков от волатильности рынка.

POWER (ABP)

Акции в Dapp и токены для голосования
Токены для инвесторов и партнеров, что позволяет иметь голос в управлении Dapp и получать прибыль от его роста.

Детали по NUTZ токенам

Symbol: NTZ
Роль токенов: Валюта для игры, ставок и банкролл
Количество токенов: Не лимитировано, зависит от запасов ETH в резерве
Первоначальный курс: 20,000 NTZ = 1 ETH
Discount during Crowdsale: 30,000 NTZ = 1 ETH (33%)
Blockchain: Ethereum

Детали по POWER токенам

Символ: ABP
Роль токенов: Акции в Dapp и токены для голосования
Количество токенов: 630,000 ABP
Продажа на ICO: 70,000 - 270,000 ABP (10% - 30%)
Blockchain: Ethereum

Детали ICO:

Начало: 21 сентября 2017 @ 13:00 (UTC)
Продолжительность: 3 - 30 дней
Принимаемая валюта: ETH
Минимальная цель: 5,000 ETH
Mаксимальная цель: 30,000 ETH
Безопасность фондов: Много-подписной кошелек Escrow Council
Официальная платформа для ICO: dapp.acebusters.com

Собранные деньги будут использованы для разработки продукта, производства, маркетинга и международной экспансии. Если минимальная цель не будет достигнута, инвесторы смогут требовать свои денежные средства обратно без потерь.

5,000 ETH - Sit-and-Go турниры

Sit-and-Go - это очень популярный формат, и это будет одним из первых достижений.

10,000 ETH - Протокол Mental Poker

Разработка эффективного протокола, чтобы гарантировать справедливое перемещение и защиту тайны карты.

13,000 ETH - Усовершенствование системы осуществления ставок

Сделки buy-ins на турниры и самостоятельное распределение выплат на основе результатов игры с помощью смарт-контрактов.

16,000 ETH - Многотабличные турниры

Проведение турниров в реальном времени с известными онлайн и оффлайн профессионалами и трансляция этих событий в прямом эфире.

20,000 ETH - Побочные ставки


30,000 ETH - Масштабируемая глобальная маркетинговая кампания

Запустить глобальную пиар-акцию и турниры с гарантированными призовыми фондами.

Баунти компания:

15,000,000 NTZ (500 ETH) выделено на проведение Acebusters bounty program.
Цена продажи NTZ токенов будет : 30,000 NTZ = 1 ETH

Подробнее об этом: http://www.acebusters.com/bounties

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