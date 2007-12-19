[ICO] [Bounty] Acebusters 21.09-21.10.2017

О проекте
Децентрализованная платформа для покера на Ethereum blockchain
Покер идеально подходит для Эфириума. Из-за большого количества скамеров и прочих мошенников на рынке, доверие к отрасли упало. Acebusters предлагает огромные возможности, чтобы применить технологию blockchain, чтобы восстановить разрушенную систему и поднять доверие к онлайн покеру. Добавьте к этому команду энтузиастов новаторов из блокчейна и покерного мира, тех, кто действительно хочет сделать это, приходите и присоединяйтесь к нам!
Продукт
Май 2017 года. Окончание реализации бета версии.
Фиксация последней решающей ошибки в нашей игре на логику и улучшение работы пользователей с небольшой группой преданных тестеров.
Июнь 2017 года. Установка публичной бета версии.
Теперь каждый имеет доступ к нашей бета версии. Мы сможем получить ценную информацию и обратную связь за этот период. Смарт-контракты будут тщательно проверены. Это все еще происходит на testnet Эфириума.
Информация по ICO
Старт ICO - 21 сентября.
Окончание ICO - 21 октября.
Acebusters является децентрализованной приложением для игры покер (Dapp), работающим на Ethereum blockchain. Мы стремимся сделать онлайн покер удовольствием и более выгодным для игроков путем создания децентрализованной, инновационный системы двух видов токенов.
Почему 2 вида токенов?
Ни один игрок не хочет выиграть, но при этом потерять свои деньги из-за волатильности рынка, верно? В то же время мы хотим, чтобы инвесторы участвовать в успехе Dapp. Встречаются Nutz and Power.
Виды токенов:
Наименование:
1. NUTZ (NTZ)
2. POWER (ABP)
NUTZ (NTZ)
Валюта для игры, ставок и банкролл
Токены игроков, позволяющие присоединиться к таблицам и защищают банкролл игроков от волатильности рынка.
POWER (ABP)
Акции в Dapp и токены для голосования
Токены для инвесторов и партнеров, что позволяет иметь голос в управлении Dapp и получать прибыль от его роста.
Детали по NUTZ токенам
Symbol: NTZ
Роль токенов: Валюта для игры, ставок и банкролл
Количество токенов: Не лимитировано, зависит от запасов ETH в резерве
Первоначальный курс: 20,000 NTZ = 1 ETH
Discount during Crowdsale: 30,000 NTZ = 1 ETH (33%)
Blockchain: Ethereum
Детали по POWER токенам
Символ: ABP
Роль токенов: Акции в Dapp и токены для голосования
Количество токенов: 630,000 ABP
Продажа на ICO: 70,000 - 270,000 ABP (10% - 30%)
Blockchain: Ethereum
Детали ICO:
Начало: 21 сентября 2017 @ 13:00 (UTC)
Продолжительность: 3 - 30 дней
Принимаемая валюта: ETH
Минимальная цель: 5,000 ETH
Mаксимальная цель: 30,000 ETH
Безопасность фондов: Много-подписной кошелек Escrow Council
Официальная платформа для ICO: dapp.acebusters.com
Собранные деньги будут использованы для разработки продукта, производства, маркетинга и международной экспансии. Если минимальная цель не будет достигнута, инвесторы смогут требовать свои денежные средства обратно без потерь.
5,000 ETH
- Sit-and-Go турниры
Sit-and-Go - это очень популярный формат, и это будет одним из первых достижений.
10,000 ETH
- Протокол Mental Poker
Разработка эффективного протокола, чтобы гарантировать справедливое перемещение и защиту тайны карты.
13,000 ETH
- Усовершенствование системы осуществления ставок
Сделки buy-ins на турниры и самостоятельное распределение выплат на основе результатов игры с помощью смарт-контрактов.
16,000 ETH
- Многотабличные турниры
Проведение турниров в реальном времени с известными онлайн и оффлайн профессионалами и трансляция этих событий в прямом эфире.
20,000 ETH
- Побочные ставки
30,000 ETH
- Масштабируемая глобальная маркетинговая кампания
Запустить глобальную пиар-акцию и турниры с гарантированными призовыми фондами.
Баунти компания:
15,000,000 NTZ (500 ETH) выделено на проведение Acebusters bounty program.
Цена продажи NTZ токенов будет : 30,000 NTZ = 1 ETH
Подробнее об этом: http://www.acebusters.com/bounties
Сайт
WhitePaper