[ICO] [Bounty] Acebusters 21.09-21.10.2017



О проекте



Децентрализованная платформа для покера на Ethereum blockchain



Покер идеально подходит для Эфириума. Из-за большого количества скамеров и прочих мошенников на рынке, доверие к отрасли упало. Acebusters предлагает огромные возможности, чтобы применить технологию blockchain, чтобы восстановить разрушенную систему и поднять доверие к онлайн покеру. Добавьте к этому команду энтузиастов новаторов из блокчейна и покерного мира, тех, кто действительно хочет сделать это, приходите и присоединяйтесь к нам!



Продукт



Май 2017 года. Окончание реализации бета версии.



Фиксация последней решающей ошибки в нашей игре на логику и улучшение работы пользователей с небольшой группой преданных тестеров.



Июнь 2017 года. Установка публичной бета версии.



Теперь каждый имеет доступ к нашей бета версии. Мы сможем получить ценную информацию и обратную связь за этот период. Смарт-контракты будут тщательно проверены. Это все еще происходит на testnet Эфириума.



Информация по ICO



Старт ICO - 21 сентября.

Окончание ICO - 21 октября.



Acebusters является децентрализованной приложением для игры покер (Dapp), работающим на Ethereum blockchain. Мы стремимся сделать онлайн покер удовольствием и более выгодным для игроков путем создания децентрализованной, инновационный системы двух видов токенов.



Почему 2 вида токенов?



Ни один игрок не хочет выиграть, но при этом потерять свои деньги из-за волатильности рынка, верно? В то же время мы хотим, чтобы инвесторы участвовать в успехе Dapp. Встречаются Nutz and Power.



Виды токенов:



Наименование:

1. NUTZ (NTZ)

2. POWER (ABP)



NUTZ (NTZ)

Валюта для игры, ставок и банкролл

Токены игроков, позволяющие присоединиться к таблицам и защищают банкролл игроков от волатильности рынка.



POWER (ABP)



Акции в Dapp и токены для голосования

Токены для инвесторов и партнеров, что позволяет иметь голос в управлении Dapp и получать прибыль от его роста.



Детали по NUTZ токенам



Symbol: NTZ

Роль токенов: Валюта для игры, ставок и банкролл

Количество токенов: Не лимитировано, зависит от запасов ETH в резерве

Первоначальный курс: 20,000 NTZ = 1 ETH

Discount during Crowdsale: 30,000 NTZ = 1 ETH (33%)

Blockchain: Ethereum



Детали по POWER токенам



Символ: ABP

Роль токенов: Акции в Dapp и токены для голосования

Количество токенов: 630,000 ABP

Продажа на ICO: 70,000 - 270,000 ABP (10% - 30%)

Blockchain: Ethereum



Детали ICO:



Начало: 21 сентября 2017 @ 13:00 (UTC)

Продолжительность: 3 - 30 дней

Принимаемая валюта: ETH

Минимальная цель: 5,000 ETH

Mаксимальная цель: 30,000 ETH

Безопасность фондов: Много-подписной кошелек Escrow Council

Официальная платформа для ICO: dapp.acebusters.com



Собранные деньги будут использованы для разработки продукта, производства, маркетинга и международной экспансии. Если минимальная цель не будет достигнута, инвесторы смогут требовать свои денежные средства обратно без потерь.



5,000 ETH - Sit-and-Go турниры



Sit-and-Go - это очень популярный формат, и это будет одним из первых достижений.



10,000 ETH - Протокол Mental Poker



Разработка эффективного протокола, чтобы гарантировать справедливое перемещение и защиту тайны карты.



13,000 ETH - Усовершенствование системы осуществления ставок



Сделки buy-ins на турниры и самостоятельное распределение выплат на основе результатов игры с помощью смарт-контрактов.



16,000 ETH - Многотабличные турниры



Проведение турниров в реальном времени с известными онлайн и оффлайн профессионалами и трансляция этих событий в прямом эфире.



20,000 ETH - Побочные ставки





30,000 ETH - Масштабируемая глобальная маркетинговая кампания



Запустить глобальную пиар-акцию и турниры с гарантированными призовыми фондами.



Баунти компания:



15,000,000 NTZ (500 ETH) выделено на проведение Acebusters bounty program.

Цена продажи NTZ токенов будет : 30,000 NTZ = 1 ETH



Подробнее об этом:



Сайт

