Bitomation - Bitomation.com

INVESTMENT AUTOMATION GROUP LIMITED - это компания, основанная и зарегистрированная в Англии 30 июня 2016 года.
Мы работаем в нашей компании в Лондоне с регистрационным номером 10258678.
Наша компания предоставляет инвестиционные услуги по Cryptocurrency. В последние годы Cryptocurrency стала довольно популярной, и она всегда была полезной для инвесторов. Наша цель как компании - помочь вам получить стабильный доход с нашими инвестиционными планами.
Через наш сайт bitomation.com мы предлагаем вам реальную и точную прибыль. Вы можете внести свой доход мгновенно и снять их в любое время дня. У нас есть два разных инвестиционных плана. Оба плана имеют общую ставку возврата 150% для ваших инвестиций.
1. план имеет ежедневную норму прибыли в размере 10% для ваших инвестиций - 15 дней
2. план имеет ежедневную норму прибыли 15% для ваших инвестиций - 10 дней
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