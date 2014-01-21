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Bitomation - Bitomation.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:02
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 9,029
Благодарностей: 1,713
УГ: 21
КП: 0.000
Bitomation - Bitomation.com
Я не Админ/Владелец проекта!!!



INVESTMENT AUTOMATION GROUP LIMITED

Новый фаст проект,старт- Sep 9, 2017

Перевод Google
Цитата:
КОМПАНИЯ INVESTMENT AUTOMATION GROUP LIMITED

INVESTMENT AUTOMATION GROUP LIMITED - это компания, основанная и зарегистрированная в Англии 30 июня 2016 года.
Мы работаем в нашей компании в Лондоне с регистрационным номером 10258678.
Наша компания предоставляет инвестиционные услуги по Cryptocurrency. В последние годы Cryptocurrency стала довольно популярной, и она всегда была полезной для инвесторов. Наша цель как компании - помочь вам получить стабильный доход с нашими инвестиционными планами.
Через наш сайт bitomation.com мы предлагаем вам реальную и точную прибыль. Вы можете внести свой доход мгновенно и снять их в любое время дня. У нас есть два разных инвестиционных плана. Оба плана имеют общую ставку возврата 150% для ваших инвестиций.
1. план имеет ежедневную норму прибыли в размере 10% для ваших инвестиций - 15 дней
2. план имеет ежедневную норму прибыли 15% для ваших инвестиций - 10 дней
Посетите bitomation.com для реальной, точной и стабильной прибыли.
инвестиционный план
Цитата:
BITO-FIX
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
BITO-FIX $10.00 - $5000.00 10.00

BITO-BEST
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
BITO-BEST $5001.00 - $50000.00 15.00
GoldCoders' HYIP Manager License
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitomation.com - Licensed
защищенный Genius Security Ltd

Принимает:PerfectMoney, Bitcoin, Payeer, Litecoin

Моментальный платеж

Минималка:$10

Реф. программа:10%

SSL сертификат от- COMODO

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Посетите мой сайт - http://pbhyips.info/
leenguyen01 вне форума  
Старый Сегодня, 22:33
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 373
Благодарностей: 87
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Bitomation - Bitomation.com
А моники будут?
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ЛУЧШИЙ БЛОГ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ KISKINHOUSE.COM
arman411808 на форуме  
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