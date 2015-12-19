Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,946 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Serfmoney.ru/bitcoin-faucet 30% реф! До 50 сатоши каждый 30 минут.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Актуальные способы пассивного дохода - http://serfmoney.ru/
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 19.12.2015
Сообщений: 8
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Serfmoney.ru/bitcoin-faucet 30% реф! До 50 сатоши каждый 30 минут.
Новый биткоин кран, который платит до 50 сатоши каждые 30 минут.
На сервисе предусмотрена 30% реферальная система.

Ссылка на кран - https://serfmoney.ru/bitcoin-faucet

Мгновенные выплаты на кошелек Faucethub

Скриншот выплат:
AikMasta на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
moon bitcoin - сатоши каждые 5 минут Vkurtke Краны 20 30.08.2017 01:03
btcbygdz.cf/bitcoin-faucet-by-gdz,50 satoshi каждые 15 минут.FaucetHub chibis00 Краны 0 10.08.2017 10:23
viral-alert.com/crypto-faucet,от 50 сатоши до 5000 сатоши ,60 минут накопительный 200 chibis00 Краны 2 31.07.2017 12:05
www.bitcoin-earning.de 150 - 10000 сатоши каждые 20 минут bokun Заработок Криптовалют 12 14.03.2017 09:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Lonsdayl
В 2018 году Oculus выпустит автономную VR гарнитуру за $ 200
От Lonsdayl в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Globomen
Минтруд предложил увеличить пособие по безработице на 70 процентов
От Globomen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Aes Dana 314914817
mercurion.com - Рефбэк 395% (31,5% от суммы вклада) + Бонус 100$
От Aes Dana 314914817 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар TheGOLDskull
profbank - profbank.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Bayan4eg
Власти хотят идентифицировать владельцев веб-кошельков через «госуслуги»
От Bayan4eg в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Top Invest
"Роснефть" подписала с Венесуэлой соглашения на 20 млрд долларов
От Top Invest в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
421,946
Тем
488,160
Сообщений
12,147,522

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram