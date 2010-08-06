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Coin Art Limited - CoinArt.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,524
Благодарностей: 1,780
УГ: 18
КП: 0.001
Coin Art Limited - CoinArt.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 9 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: CoinArt.biz



Легенда(google перевод):
Цитата:
О НАС
***** Мы специализируемся на «торговле цифровой валютой» и «опционной бинарной торговле», ориентированной главным образом на биткойн, валюту (forex), где мы работаем с командой профессионалов в «торговле», всегда добиваясь прибыли для наших инвесторов.

***** Если вы окажетесь здесь, вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции. Да, вы просто в нужном месте! Наша компания предлагает управление трастовыми активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи «Биткойн». Нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен на биткойн. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будут приниматься всеми, кто использует криптовалютность и знает о своих фантастических перспективах.
Тарифные планы:
Цитата:
пакеты
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
ПЛАН АЛЬФА Ƀ0.00100000 - Ƀ5.00000000 0.33
PLAN BETA Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0.41
PLAN GOLD Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0.54

Coin Art Limited

Мой вклад:
Цитата:
__________________
| FatFunds || CoinTower Limited |
List4HYIP.com -Upto 600% RCB
List4Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 20:17
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,666
Благодарностей: 456
УГ: 2409
КП: 0.056
Re: Coin Art Limited - CoinArt.biz
Ничего интересного здесь нет. Дизайн вообще убогий. Растянутый сертификат чего стоит...
И вообще, это почасовик. Прошу перенести тему.
__________________
WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Долгоиграющий проект от надёжного админа
ВНИМАНИЕ: страхование Chain Group!
WOH на форуме  
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