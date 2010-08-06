Coin Art Limited - CoinArt.biz

О НАС
***** Мы специализируемся на «торговле цифровой валютой» и «опционной бинарной торговле», ориентированной главным образом на биткойн, валюту (forex), где мы работаем с командой профессионалов в «торговле», всегда добиваясь прибыли для наших инвесторов.
***** Если вы окажетесь здесь, вы определенно ищете надежные и выгодные инвестиции. Да, вы просто в нужном месте! Наша компания предлагает управление трастовыми активами самого высокого качества на основе обмена иностранной валюты и прибыльной торговли через биржи «Биткойн». Нет другого мирового финансового рынка, который может гарантировать ежедневную способность генерировать постоянную прибыль при больших колебаниях цен на биткойн. Предлагаемые условия для укрепления сотрудничества будут приниматься всеми, кто использует криптовалютность и знает о своих фантастических перспективах.
Тарифные планы:
Цитата:
пакеты
Планируемая сумма (Ƀ) Часовая прибыль (%)
ПЛАН АЛЬФА Ƀ0.00100000 - Ƀ5.00000000 0.33
PLAN BETA Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0.41
PLAN GOLD Ƀ10.00100000 - Ƀ25.00000000 0.54