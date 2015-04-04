OPLOTT Премиум



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Об американском стартапере, потерявшем все свои биткоины



Не публикуйте личной информации в социальных сетях - история директора американского стартапа Prome по имени Шон Эверетт в этом плане очень поучительна.



Итак, в марте этого года Шон почувствовал, что вот наконец пробил и его час - криптовалюты начали стремительное восхождение вверх, и тогда отбросив в сторону всякие сомнения, он срочно продал все свои акции Apple и Amazon и накупил на все вырученные деньги биткойнов и эфира. И уже с апреля он начал чувствовать себя если не олигархом, то очень обеспеченным человеком точно, ведь криптовалюты бежали вверх с космической скоростью.



Всё шло по задуманному плану и Шон планировал вскоре скинуть крипту на бирже и радоваться полученным долларам. Но 17 мая он увидел на своём телефоне пуш-уведомление, в котором говорилось, что его номер телефона был перерегистрирован на другой аппарат.



Быстро включив компьютер, и войдя в свою почту американец просто обомлел - на имейл поступили извещения, что пароль доступа к его криптокошельку на Coinbase был изменен, а вся криптовалюта была просто переведена в пользу аферистов.



Расследование показало, что Шон не был единственным, кто попался на крючок преступников - они специально наблюдали за пользователями, которые в открытую писали в соцсетях о своём большом интересе к криптовалютам. Ну а Шон никогда не скрывал этого, более того, ранее он даже издал книгу про биткойн, которая многих заинтересовала. И среди интересантов оказались и те кто смог отыскать его имейл, а также номер телефона и нагло воспользоваться этими инструментами для взлома.



Дело в том, что заполучив в руки номер телефона Шона, преступники позвонили его мобильному оператору и запросили сообщить им ПИН-код. Конечно, в ответ на такую просьбу получили отказ, т.к. не могли ответить на некоторые дополнительные вопросы. Но они ничуть не отчаялись, а снова и снова периодически звонили в сотовую компанию, пока им наконец попался неответственный оператор, который и выслал им ПИН-код без детальной проверки. Получив ПИН-код, они произвели перерегистрацию номера телефона Шона на их телефон и сменили мобильного оператора связи.



Затем с помощью смс-кода они сменили пароль от почтового ящика Шона. Далее им оставалось только войти в раздел восстановления данных на Coinbase и получить доступ к аккаунту Шона в этом обменнике. После этого буквально за несколько минут они полностью обчистили его кошельки, конечно, проведя деньги через несколько обменных сервисов для того, чтобы замести следы своего взлома.



Так Шон благодаря своей популярности в соцсети остался с носом, хотя даже до сих пор он надеется вернуть все свои украденные средства обратно. Но надежда как известно умирает последней - опытные IT-специалисты лишь украдкой посмеиваются над ним. Виноват во всем только он сам - не надо было выкладывать везде столько информации про себя, ведь ей всегда есть кому заинтересоваться!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b406438c883 Не публикуйте личной информации в социальных сетях - история директора американского стартапа Prome по имени Шон Эверетт в этом плане очень поучительна.Итак, в марте этого года Шон почувствовал, что вот наконец пробил и его час - криптовалюты начали стремительное восхождение вверх, и тогда отбросив в сторону всякие сомнения, он срочно продал все свои акции Apple и Amazon и накупил на все вырученные деньги биткойнов и эфира. И уже с апреля он начал чувствовать себя если не олигархом, то очень обеспеченным человеком точно, ведь криптовалюты бежали вверх с космической скоростью.Всё шло по задуманному плану и Шон планировал вскоре скинуть крипту на бирже и радоваться полученным долларам. Но 17 мая он увидел на своём телефоне пуш-уведомление, в котором говорилось, что его номер телефона был перерегистрирован на другой аппарат.Быстро включив компьютер, и войдя в свою почту американец просто обомлел - на имейл поступили извещения, что пароль доступа к его криптокошельку на Coinbase был изменен, а вся криптовалюта была просто переведена в пользу аферистов.Расследование показало, что Шон не был единственным, кто попался на крючок преступников - они специально наблюдали за пользователями, которые в открытую писали в соцсетях о своём большом интересе к криптовалютам. Ну а Шон никогда не скрывал этого, более того, ранее он даже издал книгу про биткойн, которая многих заинтересовала. И среди интересантов оказались и те кто смог отыскать его имейл, а также номер телефона и нагло воспользоваться этими инструментами для взлома.Дело в том, что заполучив в руки номер телефона Шона, преступники позвонили его мобильному оператору и запросили сообщить им ПИН-код. Конечно, в ответ на такую просьбу получили отказ, т.к. не могли ответить на некоторые дополнительные вопросы. Но они ничуть не отчаялись, а снова и снова периодически звонили в сотовую компанию, пока им наконец попался неответственный оператор, который и выслал им ПИН-код без детальной проверки. Получив ПИН-код, они произвели перерегистрацию номера телефона Шона на их телефон и сменили мобильного оператора связи.Затем с помощью смс-кода они сменили пароль от почтового ящика Шона. Далее им оставалось только войти в раздел восстановления данных на Coinbase и получить доступ к аккаунту Шона в этом обменнике. После этого буквально за несколько минут они полностью обчистили его кошельки, конечно, проведя деньги через несколько обменных сервисов для того, чтобы замести следы своего взлома.Так Шон благодаря своей популярности в соцсети остался с носом, хотя даже до сих пор он надеется вернуть все свои украденные средства обратно. Но надежда как известно умирает последней - опытные IT-специалисты лишь украдкой посмеиваются над ним. Виноват во всем только он сам - не надо было выкладывать везде столько информации про себя, ведь ей всегда есть кому заинтересоваться!Специально для mmgp.ru

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