Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,939 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Об американском стартапере, потерявшем все свои биткоины

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:34
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,884
Благодарностей: 1,417
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Об американском стартапере, потерявшем все свои биткоины


Не публикуйте личной информации в социальных сетях - история директора американского стартапа Prome по имени Шон Эверетт в этом плане очень поучительна.

Итак, в марте этого года Шон почувствовал, что вот наконец пробил и его час - криптовалюты начали стремительное восхождение вверх, и тогда отбросив в сторону всякие сомнения, он срочно продал все свои акции Apple и Amazon и накупил на все вырученные деньги биткойнов и эфира. И уже с апреля он начал чувствовать себя если не олигархом, то очень обеспеченным человеком точно, ведь криптовалюты бежали вверх с космической скоростью.

Всё шло по задуманному плану и Шон планировал вскоре скинуть крипту на бирже и радоваться полученным долларам. Но 17 мая он увидел на своём телефоне пуш-уведомление, в котором говорилось, что его номер телефона был перерегистрирован на другой аппарат.

Быстро включив компьютер, и войдя в свою почту американец просто обомлел - на имейл поступили извещения, что пароль доступа к его криптокошельку на Coinbase был изменен, а вся криптовалюта была просто переведена в пользу аферистов.

Расследование показало, что Шон не был единственным, кто попался на крючок преступников - они специально наблюдали за пользователями, которые в открытую писали в соцсетях о своём большом интересе к криптовалютам. Ну а Шон никогда не скрывал этого, более того, ранее он даже издал книгу про биткойн, которая многих заинтересовала. И среди интересантов оказались и те кто смог отыскать его имейл, а также номер телефона и нагло воспользоваться этими инструментами для взлома.

Дело в том, что заполучив в руки номер телефона Шона, преступники позвонили его мобильному оператору и запросили сообщить им ПИН-код. Конечно, в ответ на такую просьбу получили отказ, т.к. не могли ответить на некоторые дополнительные вопросы. Но они ничуть не отчаялись, а снова и снова периодически звонили в сотовую компанию, пока им наконец попался неответственный оператор, который и выслал им ПИН-код без детальной проверки. Получив ПИН-код, они произвели перерегистрацию номера телефона Шона на их телефон и сменили мобильного оператора связи.

Затем с помощью смс-кода они сменили пароль от почтового ящика Шона. Далее им оставалось только войти в раздел восстановления данных на Coinbase и получить доступ к аккаунту Шона в этом обменнике. После этого буквально за несколько минут они полностью обчистили его кошельки, конечно, проведя деньги через несколько обменных сервисов для того, чтобы замести следы своего взлома.

Так Шон благодаря своей популярности в соцсети остался с носом, хотя даже до сих пор он надеется вернуть все свои украденные средства обратно. Но надежда как известно умирает последней - опытные IT-специалисты лишь украдкой посмеиваются над ним. Виноват во всем только он сам - не надо было выкладывать везде столько информации про себя, ведь ей всегда есть кому заинтересоваться!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b406438c883
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 19:37.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Киеве состоится обучающий вебинар «Как не отдать свои биткоины силовикам» moskva Bitcoin 0 09.08.2017 17:08
Майк Хирн продал все свои биткоины в 2016 году, но рынок его проучил Анна Чернобай Bitcoin 2 02.03.2017 17:17
В американском колледже произошла стрельба HyipeInvestor Новости в мире финансов и инвестиций 4 03.10.2015 00:03
В американском колледже произошла стрельба HyipeInvestor Курилка 0 02.10.2015 23:08
Вебинары об американском фондовом рынке dmitrytkachev Инвестирование в фондовый рынок 35 04.04.2015 17:38

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Cashiz.com - Www.cashiz.com
От Impost в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tito 68
turnbux.com - turnbux
От Tito 68 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
Минчане - сюда
От polaks в разделе «Беларусы»
Аватар jook
novusearnings - novusearnings.com
От jook в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
HYIP mail - hyipmail.com
От surahim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Стартаперы ВелКом. В Израиле создается венчурный фонд на $100 млн Israel Biotech Fund
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,939
Тем
488,155
Сообщений
12,147,133

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram