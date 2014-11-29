Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,933 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Трудовые мигранты возвращаются в Россию

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:43
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.09.2016
Сообщений: 1,514
Благодарностей: 152
УГ: 15
КП: 0.124
подарки
Трудовые мигранты возвращаются в Россию


В России в очередной раз наблюдается явление, когда трудовые мигранты возвращаются на ранее брошенные рабочие места, в поисках лучшей доли. К концу июня, в Российскую Федерацию прибыло более 10 млн иностранцев, и по официальной статистике, из них 4,2 млн человек - это трудовые мигранты. То есть это те люди, которые при въезде в страну указали как цель прибытия - работа по найму. Это цифры превысили показатели прошлого года за 2016 год на 300 тыс человек.

В основном в Россию приезжают трудовые мигранты из стран бывшего СССР. Поток рабочей силы из стран дальнего зарубежья продолжает сокращаться. Количество специалистов из развитых стран сократилось в 2,5 раза, по сравнению с докризисным и досанкционным 2014 годом. А по таким странам, как Италия, Испания, США, Великобритания падение количества работающих в России специалистов перевалило за отметку в 3-7 раз. Так же наблюдается падение количества трудовых мигрантов и из ряда стран СНГ, к примеру, из Украины и Молдавии.

В Центр комплексной правовой поддержки мигрантов, который предоставляет гастарбайтерам бесплатную юридическую помощь в РФ, за текущий год обратилось 6,5 тыс человек. В основном имеющих гражданство государств Средней Азии, то есть Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Как оказалось, в юридической помощи больше всего нуждаются не нелегальные трудовые мигранты, не социально незащищённые слои населения, такие как женщины, дети, старики, или тяжелобольные люди, а именно взрослые, здоровые, и официально оформленные в российском правовом поле трудовые мигранты. Как оказалось, обращающиеся за бесплатной юридической помощью, жалуются на так называемое явление "видимых меньшинств". Вячеслав Поставнин, возглавляющий фонд "Миграция XXI век" рассказал журналистам, что официально оформленные трудовые мигранты в России страдают от необоснованных задержаний правоохранительными органами, вымогательств денежных средств чиновниками, унижений по национальному признаку во время оформления документов. Из всего количества обратившихся за бесплатной юридической помощью, 70 процентов пришли с проблемой необоснованных арестов, пять процентов указали на необоснованный запрет, на въезд в Российскую Федерацию.

Как считает Ольга Воробьёва, руководящая научно-исследовательским центром социально-экономических проблем народонаселения МПСУ, приток трудовых мигрантов в Россию связан, в первую очередь, с ростом спроса на иностранную рабочую силу, со стороны российского бизнеса. Как заявляет Ольга Воробьёва, специалисты практически не фиксируют случаи, когда трудовые мигранты едут в никуда, и не найдя работы, возвращаются на родину. То есть большинство официальных гастарбайтеров уже перед отъездом из дома знают, где будут работать, на кого, и где будут проживать. В основном спрос на иностранную рабочую силу фиксируется в сельском хозяйстве, в строительной сфере, и в дорожных работах.

Whore65

специально для mmgp.ru
Whore65 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Евросоюзу не нужны трудовые мигранты из Украины barkanov Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.12.2016 07:41
Западные инвестиции возвращаются в Россию Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 13 26.11.2016 13:03
Смс-партнерки возвращаются? An27 Вопросы от новичков 33 20.01.2016 10:55
Финансовые пирамиды возвращаются в Россию Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 21 21.02.2015 16:34
За год украинские трудовые мигранты отправили на родину 9 млрд. долл. – ООН Katerina81 Новости в мире финансов и инвестиций 7 29.11.2014 02:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар veranika55
Россия потратит 100 млрд. рублей на отставание в сфере высоких технологий
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sunrize7
Янукович нанес Украине ущерб на 100 млрд грн
От Sunrize7 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Blue Sea Bank - blueseabank.com
От user_ru в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар all-hyips
RealForexLtd - realforexltd.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Infolist
Lucky Game - зарабатывай знаниями!
От Infolist в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Блокчейн Биткойна вырывается на свободу
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
421,933
Тем
488,148
Сообщений
12,146,765

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram