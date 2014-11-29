Whore65 Специалист

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Трудовые мигранты возвращаются в Россию



В России в очередной раз наблюдается явление, когда трудовые мигранты возвращаются на ранее брошенные рабочие места, в поисках лучшей доли. К концу июня, в Российскую Федерацию прибыло более 10 млн иностранцев, и по официальной статистике, из них 4,2 млн человек - это трудовые мигранты. То есть это те люди, которые при въезде в страну указали как цель прибытия - работа по найму. Это цифры превысили показатели прошлого года за 2016 год на 300 тыс человек.



В основном в Россию приезжают трудовые мигранты из стран бывшего СССР. Поток рабочей силы из стран дальнего зарубежья продолжает сокращаться. Количество специалистов из развитых стран сократилось в 2,5 раза, по сравнению с докризисным и досанкционным 2014 годом. А по таким странам, как Италия, Испания, США, Великобритания падение количества работающих в России специалистов перевалило за отметку в 3-7 раз. Так же наблюдается падение количества трудовых мигрантов и из ряда стран СНГ, к примеру, из Украины и Молдавии.



В Центр комплексной правовой поддержки мигрантов, который предоставляет гастарбайтерам бесплатную юридическую помощь в РФ, за текущий год обратилось 6,5 тыс человек. В основном имеющих гражданство государств Средней Азии, то есть Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Как оказалось, в юридической помощи больше всего нуждаются не нелегальные трудовые мигранты, не социально незащищённые слои населения, такие как женщины, дети, старики, или тяжелобольные люди, а именно взрослые, здоровые, и официально оформленные в российском правовом поле трудовые мигранты. Как оказалось, обращающиеся за бесплатной юридической помощью, жалуются на так называемое явление "видимых меньшинств". Вячеслав Поставнин, возглавляющий фонд "Миграция XXI век" рассказал журналистам, что официально оформленные трудовые мигранты в России страдают от необоснованных задержаний правоохранительными органами, вымогательств денежных средств чиновниками, унижений по национальному признаку во время оформления документов. Из всего количества обратившихся за бесплатной юридической помощью, 70 процентов пришли с проблемой необоснованных арестов, пять процентов указали на необоснованный запрет, на въезд в Российскую Федерацию.



Как считает Ольга Воробьёва, руководящая научно-исследовательским центром социально-экономических проблем народонаселения МПСУ, приток трудовых мигрантов в Россию связан, в первую очередь, с ростом спроса на иностранную рабочую силу, со стороны российского бизнеса. Как заявляет Ольга Воробьёва, специалисты практически не фиксируют случаи, когда трудовые мигранты едут в никуда, и не найдя работы, возвращаются на родину. То есть большинство официальных гастарбайтеров уже перед отъездом из дома знают, где будут работать, на кого, и где будут проживать. В основном спрос на иностранную рабочую силу фиксируется в сельском хозяйстве, в строительной сфере, и в дорожных работах.



Whore65



специально для mmgp.ru В России в очередной раз наблюдается явление, когда трудовые мигранты возвращаются на ранее брошенные рабочие места, в поисках лучшей доли. К концу июня, в Российскую Федерацию прибыло более 10 млн иностранцев, и по официальной статистике, из них 4,2 млн человек - это трудовые мигранты. То есть это те люди, которые при въезде в страну указали как цель прибытия - работа по найму. Это цифры превысили показатели прошлого года за 2016 год на 300 тыс человек.В основном в Россию приезжают трудовые мигранты из стран бывшего СССР. Поток рабочей силы из стран дальнего зарубежья продолжает сокращаться. Количество специалистов из развитых стран сократилось в 2,5 раза, по сравнению с докризисным и досанкционным 2014 годом. А по таким странам, как Италия, Испания, США, Великобритания падение количества работающих в России специалистов перевалило за отметку в 3-7 раз. Так же наблюдается падение количества трудовых мигрантов и из ряда стран СНГ, к примеру, из Украины и Молдавии.В Центр комплексной правовой поддержки мигрантов, который предоставляет гастарбайтерам бесплатную юридическую помощь в РФ, за текущий год обратилось 6,5 тыс человек. В основном имеющих гражданство государств Средней Азии, то есть Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Как оказалось, в юридической помощи больше всего нуждаются не нелегальные трудовые мигранты, не социально незащищённые слои населения, такие как женщины, дети, старики, или тяжелобольные люди, а именно взрослые, здоровые, и официально оформленные в российском правовом поле трудовые мигранты. Как оказалось, обращающиеся за бесплатной юридической помощью, жалуются на так называемое явление "видимых меньшинств". Вячеслав Поставнин, возглавляющий фонд "Миграция XXI век" рассказал журналистам, что официально оформленные трудовые мигранты в России страдают от необоснованных задержаний правоохранительными органами, вымогательств денежных средств чиновниками, унижений по национальному признаку во время оформления документов. Из всего количества обратившихся за бесплатной юридической помощью, 70 процентов пришли с проблемой необоснованных арестов, пять процентов указали на необоснованный запрет, на въезд в Российскую Федерацию.Как считает Ольга Воробьёва, руководящая научно-исследовательским центром социально-экономических проблем народонаселения МПСУ, приток трудовых мигрантов в Россию связан, в первую очередь, с ростом спроса на иностранную рабочую силу, со стороны российского бизнеса. Как заявляет Ольга Воробьёва, специалисты практически не фиксируют случаи, когда трудовые мигранты едут в никуда, и не найдя работы, возвращаются на родину. То есть большинство официальных гастарбайтеров уже перед отъездом из дома знают, где будут работать, на кого, и где будут проживать. В основном спрос на иностранную рабочую силу фиксируется в сельском хозяйстве, в строительной сфере, и в дорожных работах.Whore65специально для mmgp.ru