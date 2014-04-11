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Граждане России не ощутили рекордного роста экономики

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Старый Сегодня, 18:42
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Граждане России не ощутили рекордного роста экономики


Центральный Банк России в августе завершил исследование на тему инфляционных ожиданий среди обычных граждан страны. В ходе опроса выяснилось, что 88 процентов респондентов не заметили никакого влияния задекларированного правительством экономического роста на личное благосостояние. И только лишь 12 процентов, от всей массы опрошенных указали на небольшое улучшение материального положения за прошедший год.

Но официальная статистика продолжает вещать о том, что в текущем году зафиксирован рост экономики страны до четырёхлетних максимумов. Росстат заявляет о росте экономики за два квартала 2017 года в 2,5 процента, что является настоящим рекордом с 2013 года.

Но, не смотря на все эти бравурные заявления, 25 процентов респондентов продолжают жаловаться на то, что их финансовое положение продолжает ухудшаться с каждым месяцем. Более половины от опрошенных, если быть точным, то 56 процентов, указали на то, что роста благосостояния не ощутили, после того как обвалился уровень жизни в 2015 году.

Более того, граждане России оценивают падение своего благосостояние в 3,5 раза выше, чем это оценивают в Росстате. Так считают 11,5 процентов опрошенных сотрудниками центрального Банка. Более 30 процентов респондентов утверждают, что цены в магазинах всё это время росли, а их доходы нет. Ещё 40 процентов пожаловались на слишком высокий уровень роста ценников за услуги ЖКХ. 33 процента жаловались на слишком дороге мясо, примерно такое же количество респондентов, на слишком дорогую молочную продукцию.

Но эксперты Центрального Банка готовы объяснить, по какой причине государственная статистика расходится с тем, что говорят обычные граждане в ходе опросов. Оказывается, статичность внутреннего рынка - это всего лишь отложенный эффект роста цен на мировом рынке нефти. Так как экономика России зависит на 60 процентов от продаж углеводородов, то и внутренний рынок страны отреагирует на рост цен на "чёрное золото" с временным лагом в пол года.

По информации от того же ЦБ, за первое полугодие 2017 года, объём валюты получаемый Россией от продажи энергоносителей, вырос на 25 процентов, по сравнению с прошлым годом. Но экономическая ситуация указывает на то, что валютный дождь, пролившийся на государственные корпорации, никак не повлиял на рост благосостояния обычных граждан.

Министерство экономического развития, вслед за Росстатом, заявляет, что благосостояние народа будет расти и дальше, но не более 1,3 процента в год, вплоть до 2020 года. И чтобы вернуться к докризисному состоянию дел, стране придётся потратить не менее 10 лет.

Росстат так же рассказывает и о невероятных данных по августовской инфляции, а точнее дефляции, минус 0,5 процента. Но старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова указывает на то, что эта цифра существует только в фантазиях государственных статистов. Ведь сотрудники Росстата оценивают узкую группу товаров, которая не раскупается потребителем, и поэтому постоянно дешевеет.

Сергей Королев, работающий в аналитическом отделе компании "Алор Брокер" не понимает, откуда берёт свои данные о дефляции Росстат. Как моно говорить о падении уровня инфляции, когда растут в цене услуги ЖКХ, бензин, газ, электричество, проезд в общественном транспорте?

Whore65

специально для mmgp.ru
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