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Что думают об ICO венчурные инвесторы?

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Старый Сегодня, 18:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.06.2017
Сообщений: 32
Благодарностей: 2
УГ: 3
КП: 0.000
Что думают об ICO венчурные инвесторы?

Текущий 2017 ознаменован годом, в котором было проведено больше ста пятидесяти ICO разных проектов, которые в целом смогли собрать более одного миллиарда долларов от людей, занимающихся инвестициями. Теперь не реально не заметить применения нового формата, с помощью которого привлекают инвестиции для венчурных инвесторов.

Сотрудники венчурных фондов ещё чаще стали сталкиваться с постоянно поступающими заявками о подготовке стартапа, основанного на выводе и подготовке их ресурсов на ICO. Стандартные предложения фаундеры попросту стали игнорировать. Зачем им устаревшие инвестиционные ниши? Проще создать своё ICO, на основе пускай даже старой площадки. Заработать при этом будет возможно намного больше, без всякой бюрократии. Рынок инвестиций меняется. Так как же подстраиваться под него простым инвесторам и как способствуют этому венчурные фонды?

Немного истории, трудный и тернистый путь становления.

До популяризации ICO подобные фонды занимались лишь тем, что управляли ситуацией, подхватывали возрастающую волну. Основная масса инвестировала только в « звёздные » проекты от профессиональных разработчиков. Фаундеры ICO проектов огромными усилиями пытались заинтересовать людей. Они отправляли сотни писем, презентаций в различные фонды. Часто их просто игнорировали. Аналитики отвечали банально, в духе « мы следим за вашим проектом, за вашей метрикой и только потом вкладываемся ». Это как искать работу без опыта в данной сфере. Сейчас же рынок ICO меняется. Венчурные фонды больше не держат свои деньги годами, чтобы получить пару сотен тысяч, ибо за пару месяцев они заработают миллионы.

Но, к сожалению, за этим скрываются различные проблемы для самих проектов. Можно сразу расстаться со всеми токенами или акциями, а можно оставить их для следующего раунда, и вывести на ринг криптовалют нового ICO игрока (провести открытие повторно). Разработчики не предусматривают этого, создавая WhitePaper (бизнес-план). Получив миллионы долларов, разработчики бросают свои площадки, не грезят о новых стартапах – это и пугает венчурные фонды. Тут также отсутствуют юридические аспекты.

Продолжает ли интересовать работа с криптовалютой частных инвесторов? Ответ на фоне популярности и денег очевиден. Число проектов растёт лавинообразно. Растёт и мошенничество в данной сфере. Частным инвесторам уже не под силу разобраться в таком потоке правдивой и ложно информации. Просто не хватает времени на то, что вести свой бизнес и заниматься аналитикой новых ICO проектов. У специальных фондов же с этим всё отлично.

Как думает частный инвестор и как думает профессиональный фонд.

Частный инвестор

Доход, который можно получить с ICO просто будоражит не только новичков, но и опытных инвесторов. Частные инвесторы вкладывают в криптовалюту исключительно на эмоциях. Им не подвластен « фундаментал », они не думают о том, как проект будет возвращать инвестиции, с чего именно будет ICO получать свой доход. Печальнее то, что количество таких инвесторов будет всё больше расти, ибо миллионные прибыли просто туманят им глаза, заставляют забывать о риске.

Венчурный фонд

Для венчурных фондов – это просто пустышка, на некоторые аспекты они просто закрывают глаза. Кругом реклама проекта, хорошие показатели. Ну и что? Так что, если вы начинающий ленивый инвестор, который не может каждый день анализировать статистику проекта, вам прямая дорога в венчурный фонд. Это адекватное вложение, адекватная оценка риска, опыт работы в данной сфере. У таких фондов нет красной кнопки « забрать миллион », у них есть кнопка « инвестиции в проверенные площадки с оценкой ваших рисков ».

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Автор: Nusk
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru
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