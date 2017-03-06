dnk1984 Интересующийся

Имя: Денис Пол: Мужской Возраст: 33 Адрес: Кинешма, Ивановская область Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 01.08.2017 Сообщений: 23 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

IСO – рейтинги 2016 - 2017 гг

Что можно сказать об ICO криптовалюты сегодня? Прежде всего, то, что создание крипты это никем не контролируемый и ничем не регулируемый процесс. Просто определенные группы людей, имеющие знания и желание заработать создают свою криптовалюту, чтобы озолотиться на ней. Иначе говоря, чтобы продать ее и приумножить свой капитал. Конечно, инвесторы не будут покупать никому не известную криптовалюту, вкладывать деньги, не просчитав риски. Хотя абсолютно точно просчитать риски в данном случае нельзя. Кто может сказать точно, при продаже токенов на бирже во сколько раз подскочит их стоимость или упадет? Может за купленный токен при продаже инвестор не получит ни то что ни одного цента, а даже дырки от бублика не будет стоить его виртуальная монетка. Для этого существуют органы IСO – сертификации, пытающиеся взять под контроль и пустить хоть в какое то регулируемое русло весь этот процесс. Попробуем провести небольшой краткий обзор самых крупных и прибыльных крипто-стартапов за 2016 и 2017 год, чтобы будущие инвесторы имели общее представление о сути и ценах крипто-проектов.



ТОП самых известных IСO





Попробуем провести некую классификацию и разделить наш рейтинг на самые крупные и прибыльные проекты.





КРУПНЫЕ IСO - 2016



1. Итак, первое место в данной категории занимает браузер на основе блокчейна Brave ( https://brave.com ). Рекордная сумма привлечений – 35 миллионов долларов в обмен на собственные BAT . Удивляет временный отрезок – 24 секунды, за который в мае 2016 года произошло привлечение целевой суммы.





2. Aragon ( https://aragon.one/about ) Также, как и Brave , в мае 2016 года, однако не несколько недель раньше, принес своим инвесторам баснословную прибыль – 25 миллионов долларов. Суть данного стартапа сводится к тому, что на данной платформе по управлению бизнесом, возможно распределять задачи и акции между сотрудниками. С момента запуска проекта процентное увеличение токенов – 168%. В сравнении с тем же Brave (676%, буквально за неделю) капля в море, однако 168 % позволяют проекту прочно занимать второе место в рейтинге.





3. Ethereum ( https://rb.ru/interview/vitalik-buterin ) проект Виталия Бутерина.Через размещение эфиров привлек 18 миллионов долларов.





4. TokenCard ( https://tokencard.io ). Суть проекта заключается в оплате товаров и услуг эфирами посредством дебетовой карты (платежная система VIZA ). 3 мая (май – необычайно прибыльный месяц, как видим!) произошло привлечение 16 миллионов долларов за 30 минут. Процентное соотношение с момента запуска проекта – 127.





Остается открытым вопрос, по праву ли первое место принадлежит Brave ?



Вопрос достаточно спорный, учитывая информацию о стартапе MobileGo , выложенную на собственном сайте стартапа. По данной информации проект получил прибыль в 53 миллиона рублей за период времени примерно 30 календарных дней. Однако, проверить данную информацию невозможно, так как содержится она исключительно или на собственном сайте проекта ( https://mobilego.io ) либо в иных источниках со ссылкой на вышеуказанный сайт. Сколько собрал в реале MobileGo , увы, остается неясным.Достоверной можно лишь считать информацию о том, что у данного проекта наблюдались многочисленные технические проблемы. При инвестициях в данный стартап, необходимо собрать как можно больше информации об этом проекте, который не исключено что может оказаться мошеннической платформой для выкачивания денег. Так или иначе, но первое место вы рейтинге самых крупных стартапов занимает Brave .



ПРИБЫЛЬНЫЕ IСO - 2016





1. Размещение токенов сервисом Stratis ( https://stratisplatform.com ). Первоначальная цена монет составляла $0,007. За 12 месяцев стоимость выросла до $10,58. Процентное выражение увеличения цены – 151 082%.



2. Второе место в рейтинге самых прибыльных стартапов занимает Spectrocoin ( https://spectrocoin.com ), предоставляющим услуги различных сервисов для биткоин-владельцев. Старт проекта произошел в ноябре 2016 года, с того момента стоимость токенов за 1 монету выросла с $0,001 до $0,15. Процентное выражение роста прибыли – 18 707%.



3. Storj ( https://storj.io ). Суть данного стартапа состоит в услугах облачного сервиса для хранения файлов. Стоимость токенов выросла c $0,010 до $1,2. Процентное выражение роста прибыли - 11 983 %.



4. Ark ( https://ark.io ).Стартап занимается тем, что предоставляет услуги платформы для размещения сервисов указанного блокчейна. Стоимость 1 токена в момент запуска IСO - $0,01. Возрастание цены произошло до отметки в $0,79. Процентное выражение роста прибыли - 7 819%.



5. Последнее место занимает стартап Golem ( https://golem.network ). Блокчейн – сервис для покупки вычислительных мощностей.Первое размещение токенов – ноябрь 2016 года, так же как и Spectrocoin .Стоимость за 1 токен при первом размещении - $0,01. Цена поднялась за время проекта до $0,5. Процентное выражение роста прибыли – 4 963%.



Как можно было заметить из данного рейтинга, средняя цена начальной стоимости за 1 токен составляет $0,01. Но только в случае с Ark и Golem . Однако, как показывает рейтинг, стартапы, продавшие токены по еще более низкой цене (от $0,001 до $0,010) получили больший рост прибыли, чем те стартапы, изначально заявившие более высокую начальную цену. Можно, говорить, даже о некоем правиле золотой середины - Stratis , установив среднюю цену $0,007 за один токен выиграл больше всех, увеличив прибыль на 151 082%. С данным стартапом, все хорошо, кроме одного: сайт Stratis ( https://stratisplatform.com ) по какой то причине не работает. Временная техническая проблема или?... Повод внимательнее присмотреться к проекту. Так что, инвесторам, желающим заработать на IСO, не стоит сбрасывать со счетов аналитику роста прибыли стартапов, которая, на сегодняшний день, по крайней мере, говорит о том, что не все проекты, продающие токены по высокой цене, в конечном итоге остаются в плюсе.



ТОП – ICO (лето 2017 )





1. Первое место в рейтинге нынешнего года занял стартап Civic ( https://tokensale.civic.com ), созданный на основе Ethereum . Еще проект знают под названием «гражданский». До момента запуска проекта было выпущено работающее приложение для мобильных устройств, что значительно повысило его рейтинг. Цена 1 токена на момент запуска - $0,1. Сумма привлечений $ 33 млн.

Однако, несмотря на такую популярность стартапа, в скором времени операции были приостановлены, в связи с задержкой транзакций в сети Ethereum . Биткоин достиг отметки в $ 1,861,15 , Ethereum $ 14 637,24.



2. Второе место рейтинга 2017 года занимает Primalbase . Суть стартапа заключается в трансформировании офисной системы в экосистему, основанную на сообществе крипто-пользователей. Владельцы токенов Ethereum и Waves имеют возможность осуществлять операции по продаже, сдаче в аренду или передаче объектов недвижимости. Старт проекта – июнь 2017. Цена 1 токена рекордная – 1 BTC .



3. Tez ( https://www.tezos.com ). Сутью проекта является разработка инновационной интеллектуальной системы смарт-контактов, которая является по сути отдельным блокчейном, который предлагает использование уже действующих платформ. Особенность заключается в том, что участники должны будут подтвердить транзакции. Старт проекта – 1 июля. Через час после старта стоимость одного токена составила: 2 860 XBT (BTC) и 2 036 ETH. Господа будущие инвесторы, выводы делайте сами.



4. Dent ( https://www.dentcoin.com ) работает в области глобального обмена мобильными данными. Цены абсолютно прозрачны, что конечно облегчает процесс приобретения. Пакеты мобильных данных будут осуществляться путем приобретения токенов Dent . Сумма планируемых привличений – 52 миллиона долларов.



5. Everex (https://www.everex.io). В основе проекта лежит блокчейн Ethereum. Он будет производить микрофинансовые и платежные операции через свои сервисы, благодаря чему пользователи стартапа смогут осуществлять абсолютно любые международные переводы в течении нескольких секунд в фиатной валюте.



На этом наш краткий обзор закончен. Надеюсь инвесторы смогли сложить общее представление о существующих стартап- проектах. Но не стоит сужать круг стартапов только приведенными в данных рейтингах, инвесторам можно посоветовать постоянно производить поиск новых IСO, тем более, что за их созданием дело не встанет. В помощь инвесторам сайт https :// www . icoalert . com . Проектов, куда можно вложить денежные средства очень большое множество, но как при этом не нарваться на мошеннические платформы и не потерять все – об этом поговорим в следующей статье.





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Автор dnk1984)

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru

------------------------Авторdnk1984)Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Миниатюры



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