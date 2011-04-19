Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Рейтинг инвестиций для новичков.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Знакомства и встречи россиян
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:21
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Рейтинг инвестиций для новичков.
Всем привет! Хочется узнать мнение "матёрых" о вложении денег в различные проекты в соотношении "риск-доход" для начинающих. Ваш опыт очень интересен.
well39 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспорт и отличие Инвестиций и фальшь-инвестиций сфинкс Инвестирование для начинающих 3 21.08.2017 15:58
Рейтинг стартапов Oddup получил $1 млн. долларов инвестиций Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.12.2015 13:38
Агентство «РИА Рейтинг» подтвердило СтарБанку рейтинг «BBB» VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 29.05.2015 17:08
НРА подтвердило банку «Образование рейтинг «А+», «Легиону» — рейтинг «А» ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 03.04.2015 22:03
PHP для новичков mzcoding Веб-программирование 4 19.04.2011 12:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ЦБ приостановил действие лицензии Регионального Страхового Центра
От Vlad23 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Investor01
Minvestment.com - верну 50% реферских
От Investor01 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
safeclix.com - SafeClix
От nanoinvestor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
120return.com-120return.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар assss
Казахстан вступил в ВТО
От assss в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DepecheM
Велотренажер LifeGear 20580
От DepecheM в разделе «Заработал – Потрать!»
.     
Пользователей
421,917
Тем
488,137
Сообщений
12,146,042

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram