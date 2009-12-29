Ученые изобрели ручку, которая обнаруживает рак за секунды вместо недель

Диагностика рака — это затянувшийся процесс. Могут пройти недели между тем, когда впервые выявляется опухоль на размытом рентгене или появляется обесцвеченная кожа, и когда наконец-то можно поставить диагноз и выявить рак.
В частности, биопсия может длиться вечно. Научный стандарт выявления раковой ткани называется массовой спектрометрией, и он очень сложный. Большие машины в отдаленных лабораториях тестируют образец ткани с помощью ряда сложных процессов, а затем выдают сложный и большой массив данных, требующих внимания специалиста. Получение окончательных результатов может занять от нескольких дней до нескольких недель.
Ученые из Университета штата Техас-Остин нашли решение, которое может выдать результаты за 10 секунд — ручка MasSpec
. Когда врачи наводят кончик ручки к образцу подозрительной ткани, они нажимают на педаль и перо выпускает небольшую каплю воды. Затем ручка всасывает воду с остаточной тканью и сразу анализирует ее. В лабораторных условиях ученым удалось правильно идентифицировать рак легких, яичек, щитовидной и молочной железы с точностью до 93%
. В настоящее время команда работает над добавлением новых образцов.
Ручка также может использоваться для лечения рака. Ее наконечник изготавливается с использованием хирургического пластика, а поскольку ручка использует воду вместо высоковольтных газов под давлением и токсичных растворителей, она не создает угрозы здоровым тканям поблизости области опухоли. Объедините этот факт с размером пера и станет понятно, что устройство можно использовать во время оперирования.
Пока еще разработка не идеальна. Хотя ручка маленькая, это лишь механизм воздействия. Все вычисления происходят на громоздком аппарате, который занимает много места на операционной арене. Ручку еще предстоит испытать в реальных условиях на людях. Тестирование в во время операций должно начаться в начале следующего года.
Перевод специально для mmgp.ru
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