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Продажи Nintendo Switch доминируют на PS4 в Японии

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Продажи Nintendo Switch доминируют на PS4 в Японии
Новая игровая консоль Nintendo Switch продается во всем мире и начинает бить рекорды продаж.



По словам Атула Гояля, аналитика Jefferies, консоль от Nintendo превзошла продажи PlayStation 4 в Японии на 130% за первые 26 недель. Он добавил: «В течение первой недели, когда приставка появилась в магазинах, было продано более 329,000 единиц, что на 20,000 больше объема продаж PS4 после ее запуска».

Спрос на приставку Switch не замедляется. Согласно Гоялю, спрос на консоли в Японии растет с момента запуска продаж. В настоящее время Nintendo продает 14 приставок на каждые 10 консолей PlayStation 4.

Частично повышенный спрос наблюдается из-за того, что у Nintendo ограниченные поставки консолей. Согласно предыдущим заметкам Гояля, Nintendo уже продала 4,6 млн консолей во всем мире, и ожидает увеличить цифру до 10 млн в этом финансовом году. В свою очередь, Sony прогнозирует 18 млн продаж PS4.

Благодаря росту объема продаж монетизация приставки для Nintendo станет еще проще. Большая база пользователей — это залог будущего успешного заработка на Switch, и пока компания справляется с задачей.
С начала 2017 года акции Nintendo выросли на 47,06%.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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