Lonsdayl Премиум



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 2,575 Благодарностей: 2,021 УГ: 6 КП: 0.597 подарки

Теннисист Рафаэль Надаль заработал $ 86,3 млн призовых за всю свою карьеру







Рафаэль Надаль, испанский теннисист номер один в мире, который прошел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке на этой неделе, сыграет против 28 ракетки в мире Хуана Мартина Дель Порто Фрайдей в воскресенье. Надаль завоевал 73 общих титула, из них 14 побед в турнире Большого шлема, которые приносят спортсменам наибольшие призовые. 31-летний теннисист начал профессиональную карьеру в 2001 году и является двукратным победителем US Open.



Хотя невозможно оспорить доминирование Надаля на спортивной арене, но вот уровень его заработка не отражает его достижения. Он заработал около $ 86,3 млн. что не можно сопоставить с его соперниками. Сербский игрок Новак Джокович, который занимает 5-е место в мировом рейтинге, заработал $ 109,8 млн за профессиональную карьеру. Роджер Федерер, швейцарский теннисист и ракетка №3 в мире, выиграл призовые вознаграждения на сумму $ 107,7 млн.



Турнирные выплаты постоянно растут. Победы в последние годы позволили Джоковичу, который начал карьеру в 2003 году, прибавить хорошую сумму к своему вознаграждению. Фактически, сербский теннисист заработал рекордное количество денег за один сезон в 2015 году, выиграв три из четырех турниров Большого шлема и призовые на $ 20 млн.



Выплаты за победу на корте – лишь одна статья заработка лучших теннисистов. Согласно Forbes, Надаль получил около $ 26 млн за контракты с такими брендами, как Nike, Babolat и Kia Motors до 2017 года. Сделка с брендами стали хорошим источником дохода для Федерера, который получает около $ 60 млн в год от партнерства с Wilson, Credit Cuisse, Nike, Mercedes, Rolex, Lindt и Moet & Chandon. Теннисист также получает до $ 2 млн за участие в выставках и мероприятиях.



В этом плане Джокович не отстает. Сербский спортсмен заработал $ 37,6 млн в этом году, рекламируя бренд часов Seiko и Adidas. Ранее в 2017 году он вел переговоры касательно новой сделки с Lacoste.



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100% В такой сфере спорта, как теннис, ранг спортсмена не всегда соответствует уровню доходов.Рафаэль Надаль, испанский теннисист номер один в мире, который прошел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке на этой неделе, сыграет против 28 ракетки в мире Хуана Мартина Дель Порто Фрайдей в воскресенье. Надаль завоевал 73 общих титула, из них 14 побед в турнире Большого шлема, которые приносят спортсменам наибольшие призовые. 31-летний теннисист начал профессиональную карьеру в 2001 году и является двукратным победителем US Open.Хотя невозможно оспорить доминирование Надаля на спортивной арене, но вот уровень его заработка не отражает его достижения. Он заработал около $ 86,3 млн. что не можно сопоставить с его соперниками. Сербский игрок, который занимает 5-е место в мировом рейтинге,за профессиональную карьеру., швейцарский теннисист и ракетка №3 в мире, выиграл призовые вознаграждения на суммуТурнирные выплаты постоянно растут. Победы в последние годы позволили Джоковичу, который начал карьеру в 2003 году, прибавить хорошую сумму к своему вознаграждению. Фактически, сербский теннисист заработал рекордное количество денег за один сезон в 2015 году, выиграв три из четырех турниров Большого шлема и призовые на $ 20 млн.Выплаты за победу на корте – лишь одна статья заработка лучших теннисистов. Согласно Forbes,за контракты с такими брендами, как Nike, Babolat и Kia Motors до 2017 года. Сделка с брендами стали хорошим источником дохода для, который получает околоот партнерства с Wilson, Credit Cuisse, Nike, Mercedes, Rolex, Lindt и Moet & Chandon. Теннисист также получает до $ 2 млн за участие в выставках и мероприятиях.В этом планене отстает. Сербский спортсменв этом году, рекламируя бренд часов Seiko и Adidas. Ранее в 2017 году он вел переговоры касательно новой сделки с Lacoste.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации. __________________