Теннисист Рафаэль Надаль заработал $ 86,3 млн призовых за всю свою карьеру

В такой сфере спорта, как теннис, ранг спортсмена не всегда соответствует уровню доходов.
Рафаэль Надаль, испанский теннисист номер один в мире, который прошел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке на этой неделе, сыграет против 28 ракетки в мире Хуана Мартина Дель Порто Фрайдей в воскресенье. Надаль завоевал 73 общих титула, из них 14 побед в турнире Большого шлема, которые приносят спортсменам наибольшие призовые. 31-летний теннисист начал профессиональную карьеру в 2001 году и является двукратным победителем US Open.
Хотя невозможно оспорить доминирование Надаля на спортивной арене, но вот уровень его заработка не отражает его достижения. Он заработал около $ 86,3 млн. что не можно сопоставить с его соперниками. Сербский игрок Новак Джокович
, который занимает 5-е место в мировом рейтинге, заработал $ 109,8 млн
за профессиональную карьеру. Роджер Федерер
, швейцарский теннисист и ракетка №3 в мире, выиграл призовые вознаграждения на сумму $ 107,7 млн
.
Турнирные выплаты постоянно растут. Победы в последние годы позволили Джоковичу, который начал карьеру в 2003 году, прибавить хорошую сумму к своему вознаграждению. Фактически, сербский теннисист заработал рекордное количество денег за один сезон в 2015 году, выиграв три из четырех турниров Большого шлема и призовые на $ 20 млн.
Выплаты за победу на корте – лишь одна статья заработка лучших теннисистов. Согласно Forbes, Надаль получил около $ 26 млн
за контракты с такими брендами, как Nike, Babolat и Kia Motors до 2017 года. Сделка с брендами стали хорошим источником дохода для Федерера
, который получает около $ 60 млн в год
от партнерства с Wilson, Credit Cuisse, Nike, Mercedes, Rolex, Lindt и Moet & Chandon. Теннисист также получает до $ 2 млн за участие в выставках и мероприятиях.
В этом плане Джокович
не отстает. Сербский спортсмен заработал $ 37,6 млн
в этом году, рекламируя бренд часов Seiko и Adidas. Ранее в 2017 году он вел переговоры касательно новой сделки с Lacoste.
Перевод специально для mmgp.ru
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