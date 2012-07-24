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Что для Вас значит финансовая свобода и независимость?

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Старый Сегодня, 11:51
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 221
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.194
Что для Вас значит финансовая свобода и независимость?
Обсуждая на форуме темы инвестирования, финансовой свободы и финансового развития время от времени сталкиваюсь с тем что люди экономят, зарабатывают, финансируют и вкладывают лишь для того что бы потом потратить на что-нибудь! И очень мало людей, которые инвестируют и зарабатывают только именно для получения прибыли и обретению именно финансовой свободы и независимости!
А что для Вас значит финансовая свобода и независимость? Какая у Вас цель приобретения именно этих пунктов?
Недавно начал переосмысливать свой образ жизни,стал больше времени уделять самообразованию и саморазвитию, и всё чаще начал замечать, что большинству людей не просто нравится жить по шаблонам, а некоторым это просто необходимо!
Особенно это заметно на фоне, как я их стал называть «шаблонов достатка»! Или как пишут факторов социальной успешности и попытке равнять всё под эти шаблоны!
А людям, выделяющимся, из этих самых шаблонов и факторов начинают вешать различные ярлыки!
Особенно радует читать как вешают ярлыки на многих действительно успешных и богатых людей, обзывая их скрягами или скупердяями, а всё лишь из-за того что они не тратят огромные деньги на крутые шмотки, машины, или предметы роскоши!
А зачем им что то доказывать окружающим? Неужели именно финансовая независимость не служит нам для того что бы жить именно так как хочешь Ты сам, а не так как принято, или как нужно окружающим?
Жду вашего мнения и отзывов на этот счёт!
__________________
Трудно – не значит невозможно!
Alexsi38 на форуме  
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Метки
инвестиции, финансовая независимость, финансовая свобода, финансы, шаблоны
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:52
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