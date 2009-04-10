tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 53 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,349 Благодарностей: 3,693 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 556 Подписок: 41 награды

S&P: экономику США ждет катастрофа В понедельник у американских законодателей закончился летний отпуск и начались трудовые будни. Дел у них, как обычно, много. По традиции последних лет, наиболее важной проблемой в международной политике стал северокорейский кризис, а во внутренней – необходимость утверждения нового потолка госзаимствований, поскольку срок действия старого заканчивается 29 сентября.



Заниматься потолком заимствований конгрессменам приходится регулярно. Всего его поднимали с марта 1962 года, когда это произошло впервые, 74 раза. Чаще всего – 18 раз при Рональде Рейгане. При Бараке Обаме это происходило пять раз. Пока законодатели с этой задачей в целом справлялись. Последний раз они поднимали потолок в мае. Однако все когда-то происходит впервые, и неспособность повысить потолок относится к числу таких потенциально возможных событий. Еще две недели назад, в середине августа, вероятность задержки или срыва поднятия потолка госзаимствований в Goldman Sachs оценивали в 50%. Ураган «Харви», последствия которого предстоит устранять Белому дому, понизил вероятность закрытия правительства в конце прошлой недели до 35%, но и такая вероятность достаточно высока, чтобы опасаться этого крайне нежелательного не только для американской, но и глобальной экономики события.



Главные рейтинговые агентства и в частности S&P предупреждают, что если потолок госзаимствований не будет поднят к концу сентября, то Америку будут ждать гораздо более тяжелые последствия, чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году, которое стало началом финансового кризиса. Напомним, в результате печально известного срыва поднятия потолка в 2011 году агентство S&P Global Ratings впервые понизило рейтинг США. Шесть лет назад ценные бумаги США обесценились на 2,4 трлн долларов, а индекс S&P 500 обвалился более чем на 15%.



Дональд Трамп, как всегда, готов к борьбе. Недавно он, к примеру, предупредил, что готов отправить министров и их подчиненных в неоплачиваемые отпуска, если не получит деньги на свою любимую «игрушку» - строительство забора на границе с Мексикой. Угроза добавляет масла в огонь, который по традиции разгорелся накануне истечения срока действия потолка заимствований. Горячие споры между демократами и республиканцами по поводу трамповского бюджета идут уже не один месяц. В Белом доме очень надеялись, что законодатели договорятся по потолку до летних отпусков, но не получилось.

«Если не будет поднят потолок заимствований правительства,- пишет в анализе главный экономист S&P Бет Энн Бовино,- то последствия будут вероятно более катастрофические, чем банкротство в 2008 году Lehman Brothers. Они уничтожат многие достижения нынешнего восстановления американской экономики».



Прекращение работы правительства, уверяет Бовино, лишит экономику 6,5 млрд долларов в неделю и вызовет «эффект бабочки» во многих сферах жизни.

США превысили официальный потолок государственных заимствований в конце 2012 года. За прошедшие с тех пор пять лет потолок неоднократно превышался. Последний раз это произошло 15 марта: фактический долг 19,84 трлн долларов, а официально разрешенный потолок – 19,81 трлн.

Учитывая размер американской экономики, затягивание с поднятием потолок вполне может вызвать цунами на мировых рынках, которые с тревогой следят за тем, что будет происходить в сентябре на Капитолии. Ставки «невероятно высоки», по мнению Роба Николса, президента и директора Ассоциации американских банкиров (ABA), одной из главных торгово-финансовых организаций США. Готовится к предстоящей бешеной волатильности и Ассоциация индустрии безопасности и финансовых рынков (SIFMA), организация, объединяющая сотни финансовых компаний.



Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что компромисс должен быть достигнут не позднее 29 сентября. Финансовый год в Америке, напомним, начинается 1 октября. Впрочем, многие экономисты считают, что правительство сможет работать еще несколько недель. Инвесторы и экономисты полагают, что Минфин США окончательно исчерпает все ресурсы в где-то середине октября.

Все понимают, насколько высоки ставки, но атмосфера в Конгрессе, как, впрочем, и во всей стране, сейчас царит такая напряженная, что многие сомневаются в том, что Дональд Трамп сумеет добиться повышения потолка заимствований правительства в нужный срок. Многие его однопартийцы из Республиканской партии проголосуют за повышение потолка лишь в том случае, если документ будет содержать обещания по сокращению расходов правительства. Это значит, что для достижения компромисса президенту понадобится поддержка демократов. Однако добиться ее будет крайне трудно. По крайней мере, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл встречался с лидером демократического меньшинства Чаком Шумером и заявил после встречи, что, по его мнению, закон поддержат в лучшем случае очень немногие законодатели от Демократической партии. Еще пессимистичнее в отношении поддержки демократов настроен председатель комитета Сената по финансам Оррин Хэтч.



Трамп в свойственной себе манере написал недавно в Twitter, что с потолком заимствований «полный беспорядок» и обвинил в этом спикера Палаты представителей Пола Райана и Митча Макконнелла, кстати, обоих республиканцев. По мнению Стива Белла, бывшего директора комитета по бюджету Сената, после этого твита достичь компромисса будет еще труднее.



материал с expert.ru

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