Майнеры будут продаваться в розничных магазинах

Скоро за ASIC майнером можно будет просто сходить в магазин. 7 сентября холдинг “RMC” подписал первый в России дистрибьюторский договор с “OLDY computers” на продажу майнеров. Сергей Бобылев, идеолог проекта и разработчик майнеров, подчеркнул насколько выход в дистрибьюторские сети значим для мирового рынка:
«Это действительно уникальное событие, в том плане, что до сегодняшнего времени никакие другие майнеры в розницу в магазине не продавались. В любой стране мира, включая Китай, майнеры можно было купить только заказав через сайт. Это совсем не френдли покупка, эта покупка скорее для профессионалов, и она очень далека от розницы по всем юридическим параметрам и параметрам простоты, легкости.»
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