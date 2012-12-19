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ПРОДАМ РАСКРУЧЕННЫЙ АККАУНТ ВКОНТАКТЕ: 7500+ ДРУЗЕЙ, 40 000+ ПОДПИСЧИКОВ, 191 ПОДАРОК

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Старый Сегодня, 10:33
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.12.2012
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
ПРОДАМ РАСКРУЧЕННЫЙ АККАУНТ ВКОНТАКТЕ: 7500+ ДРУЗЕЙ, 40 000+ ПОДПИСЧИКОВ, 191 ПОДАРОК
Продам страницу ВК (моя личная, есть все данные для того что перевязать на вас).
Суммарная аудитория более 50 000+ людей!


Мне можно доверять:

- имеется персональный аттестат вебмани;
- идентифицированный яндекс кошелек;
- возможна работа через гарант (за ваш счет);
- возможна личная встреча в Киеве.

Статистика страницы:

- 7500+ друзей (Друзья набирались вручную, сам добавлял! В друзьях не "абы кто", а "популярные" люди ВК, у которых от 3000 друзей или от 1000 подписчиков, так же встречаются знаменитые люди);
- 40 000+ подписчиков;
- 191 подарок (в том числе не дешевых).

Бонус при покупке страницы:

При покупке (до 10.09.17 включительно), в качестве бонуса получите сообщество (1200+ участников). Создателем (единственным владельцем) сообщества есть данный аккаунт.

Цена:

- 8500 рублей. Цена снижена! Спешите купить по низкой цене! За такую страницу более чем адекватная сумма.

Контакты для связи:

skype: ivan.berkyt
icq: 748603
vk: https://vk.com/id228215002
email: ivanberkyt@gmail.com
phone – 380 63 236 75 63 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Друзья и подписчики набирались несколько лет, это могу "доказать", если нужно
Страницу покажу в личной переписке, реальному покупателю!
Последний раз редактировалось BERKYT; Сегодня в 10:46.
BERKYT на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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