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Сбербанк купается в деньгах россиян

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Сбербанк купается в деньгах россиян
Сбербанк продолжает увеличивать прибыль, купаясь в деньгах российского населения, которое за три года зачистки банковского сектора отнесло в крупнейший госбанк страны больше 2 триллионов рублей своих сбережений.

За январь-август вклады физлиц в Сбербанке выросли еще на 154 миллиарда рублей, до исторического рекорда в 11,6 триллиона рублей (48% от всех сбережений по стране), а чистая прибыль достигла 433 млрд рублей. Это на треть выше прошлогоднего показателя, который уже был рекордным в истории банка.

Главный источник такого успеха - резкое снижение доходности вкладов и одновременно сохранение высоких ставок по кредитам, следует из отчетов банка по РСБУ.

Так, согласно сайту банка, сейчас он принимает депозиты физлиц максимум под 5,1% годовых, а а потребкредиты выдает под 14,9-20,9% годовых, займы малому бизнесу обойдутся в 16,5-18,5% в год.

На такой процентной разнице Сбербанк зарабатывает порядка 100 миллиардов рублей в месяц. К концу августа его чистый процентный доход достиг 786 млрд рублей - это на 6,7% больше, чем год назад.

В результате крупнейший госбанк РФ, который на 50% принадлежит ЦБ, с конца прошлого года держит статус самого прибыльного в мире. К августу он работал с рентабельностью капитала 23,6%. Это рекордный результат, превышающий показатели всех крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и JP Morgan, следует из подсчетов Bloomberg.

Источник: finanz.ru

Мда... Такое возможно только в России! И несут же!
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